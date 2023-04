Equitazione: la Puglia sul podio del “Progetto Sport 2022”, i nomi dei salentini a cavallo

Si è conclusa nei giorni scorsi, nella suggestiva cornice del centro equestre “Riviera Horse Resort” di San Giovanni in Marignano, la finale Nazionale del “Progetto Sport 2022” organizzato da FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). Hanno partecipato 800 “binomi” partenti nelle varie categorie di salto ostacoli provenienti da tutta Italia e che nel corso dell’anno hanno superato le diverse tappe di qualificazione nelle rispettive regioni di appartenenza.

Link Sponsorizzato

A rappresentare la Puglia anche diversi binomi salentini sotto la guida dell’istruttore federale Mauro Negro di Tuglie che oltre a qualificarsi personalmente sul cavallo Haico Van De Vinusakker (belga 2007 di Inguscio Sabrina). Si sono qualificati anche 4 suoi allievi tra cui i tugliesi, Alessandro Cataldi sul cavallo Sofìe e Sofia Martignano su Flika, Mattia Piccione di Sannicola sul cavallo Vanessa Du Temple e Leonardo Sergi di Alezio su Dandy.

Sono stati giorni pieni di emozione soprattutto quando la Puglia è salita sul podio grazie a Mattia Piccione che, con la sua Vanessa Du Temple, si è piazzato al terzo posto della sua categoria.

Link Sponsorizzato

Inoltre, Mauro Negro ed il suo allievo Leonardo Sergi, dalle classifiche della finale di San Giovanni in Marignano si sono qualificati tra i “Best Rider” nelle rispettive categorie di appartenenza, in occasione della prossima edizione di “Fiera Cavalli Verona 2022” il palcoscenico italiano più importante per tutto il mondo dell’ equitazione.