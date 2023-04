I migliori vini della Puglia, presentata la nuova guida di Gambero Rosso

Sono 455 i Tre Bicchieri della trentaseiesima edizione della guida Vini d’Italia 2023 di Gambero Rosso di cui 154 Tre Bicchieri verdi e 67 Tre bicchieri al di sotto dei 15 euro. Tutti i dettagli sono stati presentati nei giorni scorsi in occasione del lancio dell’ultima edizione della prestigiosa guida.

“Il vino italiano conferma in questi anni difficili la forza dell’imprenditorialità e dell’intelligenza dei produttori. Gambero Rosso grazie all’attività di rating e alla diffusione della sua comunicazione, della promozione nazionale e internazionale è diventato il testimonial di questi successi.” dichiara il Presidente Paolo Cuccia. “L’evento di premiazione della guida e la diffusione dei suoi risultati sono diventati veicoli di apprezzamento da parte dei canali distributivi e dei consumatori finali. Grazie all’infaticabile opera delle aziende produttive e al nostro impegno, il vino italiano di qualità, anno dopo anno, ottiene riconoscimenti di mercato, ma in particolare di prezzo.”

“Il grande lavoro di analisi e rating della guida Vini d’Italia è diventato uno strumento prezioso per i professionisti del settore, in Italia e all’estero.” prosegue l’Amministratore Delegato Luigi Salerno “Ogni anno la nostra squadra di esperti assaggia migliaia di etichette dai grandi classici ai piccoli grandi vini da vitigni rari e semisconosciuti, di grandi aziende e di piccoli produttori. Un lavoro che ogni anno ci mostra la crescita qualitativa dell’enologia italiana che siamo orgogliosi di promuovere grazie al nostro Roadshow internazionale che tocca oltre 30 capitali mondiali.”

Per l’edizione 2023 sono state circa 46mila le etichette degustate da 70 collaboratori, in circa 6 mesi di lavoro e 2626 i produttori presenti in guida.

Tra i premi speciali per il migliore vino dell’anno il riconoscimento per il Rosso Dell’anno va al Chianti Classico Petrignano ’19 – Dievole, mentre quello per il Bianco dell’anno va a Castelli di Jesi verdicchio classico San Paolo riserva ’19 – Pievalta. Il premio Bollicine dell’anno è assegnato a Franciacorta pas dosé parosé ’16 – Mosnel, Rosato dell’anno lo vince Riviera del garda classico valtènesi chiaretto lettera c ’20 – Pasini San Giovanni, mentre il Dolce dell’anno premia Orvieto classico superiore muffa nobile pourriture noble ’20 – Decugnano dei Barbi.

La Puglia è diventata una tra le regioni più importanti in Italia per la qualità dei vini. Una crescita costante, confermata dal numero di “Tre Bicchieri” ottenuto quest’anno dai produttori pugliesi, ben 25. Tutti i nomi:

Cantele Salice Salentino Rosso Riserva 2019

Carvinea Frugifero 2019

Tenute Chiaromonte Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2019

Coppi Gioia del Colle Primitivo Senatore 2019

Cantine Due Palme Salice Salentino Rosso Selvarossa Riserva 2019

Tenute Eméra – Claudio Quarta Vignaiolo Primitivo di Manduria Oro di Eméra 2020

Felline Primitivo di Manduria Sinfarosa Zinfandel Terra Nera 2019

Vito Donato Giuliani Gioia del Colle Primitivo Lavarossa 2019

Paolo Leo Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2021

Leone de Castris Five Roses 78° Anniversario 2021

Masseria Li Veli Askos Verdeca 2021

Masca del Tacco Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Riserva 2020

Morella Old Vines Primitivo 2018

Polvanera Gioia del Colle Primitivo 2017 Vign. Montevella 2019

Produttori di Manduria Primitivo di Manduria Lirica 2020

Tenute Rubino Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2020

San Marzano F Negroamaro 2020

Cosimo Taurino Notarpanaro 2017

Terrecarsiche 1939 Gioia del Colle Primitivo Fanova 2020

Torrevento Torre del Falco Nero di Troia 2021

Cantine Tre Pini Gioia del Colle Primitivo Piscina delle Monache 2020

Agricole Vallone Graticciaia 2017

Varvaglione 1921Primitivo di Manduria Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines 2019

Vespa – Vignaioli per Passione Primitivo di Manduria Raccontami 2020

Tenuta Viglione Gioia del Colle Primitivo Marpione Riserva 2019