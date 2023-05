“Il Capolavoro d’Amore” e Unisalento organizzano il Primo Convegno su “Coscienza, Pensiero e Vita”

MONTERONI – Si terrà il prossimo 26 ottobre alle ore 15.00, presso il Campus Universitario Ecotekne – Edificio Centro Congressi Università del Salento -Monteroni (LE), il Primo Convegno su “Coscienza, Pensiero e Vita – Spunti per un dialogo tra Medicina, Filosofia, Teologia e Psicologia”. L’evento è organizzato dall’Associazione di volontariato “Il Capolavoro d’Amore”, in collaborazione con l’Università del Salento, e mira ad attirare l’attenzione soprattutto delle figure sanitarie alla luce dell’avvio della nuova facoltà di “Medicina e chirurgia”, oramai diventata un’impronta fortemente innovativa che arricchisce la professionalità del medico chirurgo con competenze tecnologiche e metodologiche specifiche nell’ambito dell’ingegneria biomedica. “Il convegno è nato dall’esigenza di un confronto tra le varie discipline sul tema della “Coscienza”. La nostra Associazione di Volontariato “֞ Il Capolavoro D’Amore” – spiega la presidente dott.ssa Irene Sperti: “ho promosso l’idea del nostro socio dott. Antonio Merico che illustrandoci in amicizia vari aspetti della coscienza nell’ambito medico ha suscitato in noi interrogativi: cos’è la coscienza, dove è localizzata a livello cerebrale, cos’e la coscienza per un neurologo, cosa ci dicono la filosofia e la psicologia, quale il ruolo della riflessione teologica”? Non potevamo che prendere la palla al balzo per approfondire e indagare al meglio tale enigma. L’argomento è stato fin da subito interessante e ritenuto degno di una maggiore divulgazione, attraverso un Convegno multidisciplinare che mette a confronto esperti di filosofia della mente, di bioetica e di neuroscienza; infatti solo con un rapporto di mutua cooperazione tra neuroscienze, etica , fede e filosofia si arriverà a una migliore definizione di coscienza con ricadute assistenziali, sociali ed etiche. La collaborazione tra l’ Associazione, le Istituzioni e l’Università è stata determinante per la riuscita di questa iniziativa”. I saluti iniziali saranno affidati al Magnifico Rettore dell’ Università del Salento Prof. Fabio Pollice e all’Arcivescovo Metropolita di Lecce, S.E. Mons. Michele Seccia

IL CONVEGNO SARA’ DIVISO IN DUE SEZIONI PRIMA SEZIONE: dal titolo: “Ricerche, esperienze, discipline e prospettive a confronto”.

Link Sponsorizzato

INTRODUCE al convegno la dott.ssa Irene Sperti

MODERA Dott.ssa Cristina del Prete UOC Riabilitazione ASL- Lecce.

Link Sponsorizzato

INTERVENGONO Dott: Antonio Merico, Neurologo Fisiatra, il docente di Filosofia Luca Cucurachi, il prof. di Teologia Morale Roberto Massaro e la prof.ssa di Psicologia Generale Paola Angelelli.

SECONDA SESSIONE sarà caratterizzata da una TAVOLA ROTONDA TITOLO: “Un incontro tra diverse discipline. Esigenza del valore di vita: sacralità, qualità e dignità. Implicazioni pratiche sul prendersi cura della vita”. L’incontro sarà moderato dal Dott. Paolo Di Giannantonio giornalista RAI e parteciperanno diversi esperti: il neurologo ASL- Lecce Francesco Maria Cacciatore, il dirigente Servizio strategie e governo dell’assistenza territoriale della Regione Puglia dott.ssa Antonella Caroli, il prof. di Storia della Filosofia Unisalento prof. Fabio Ciraci, il prof. di Psicologia dinamica Unisalento, prof. Omar Gioacchino Gelo, il direttore UOC- neurochirurgia ASL-Lecce Alessandro Melatini, S.E Arcivescovo Metropolita di Lecce Mons. Michele Seccia, il Prof. di Teologia Morale, Fac.Teol.Pugl. Giorgio Nacci, il direttore del Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ASL- Lecce dott. Giuseppe Pulito, la Presidente Ass. Volontariato -Il Capolavoro d’Amoredott.ssa Irene Sperti, a concludere dott.ssa UOC Rianimazione ASL-Lecce Donatella Mastria Il convegno è aperto a tutti in particolare, a studenti di Medicina e Chirurgia, di Scienze infermieristiche, di Filosofia, Teologia e Psicologia. In conclusione dell’evento verrà rilasciato il certificato di partecipazione.