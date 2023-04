Il movimento Sveglia a sostegno della mobilità disegnata dall’amministrazione Salvemini

Lecce – Il movimento Sveglia interviene compatto sulle politiche legate alla mobilità ideate dalla giunta di Palazzo Carafa. Secondo il movimento Sveglia: “provando ad analizzare l’argomento che in questi giorni sta facendo da padrone, ossia la mobilità sostenibile, e credendo fortemente nella necessità di uno sviluppo nella direzione indicata in particolar modo dall’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU (sottoscritta dagli Stati membri nel 2015), diventa necessario chiarire alcuni aspetti.

In primis che, fino a pochissimi anni fa, poco più di tre per la precisione, sarebbe stato impensabile che uno degli argomenti principali di dibattito pubblico fosse proprio la mobilità sostenibile. Si parla di autobus, piste ciclabili, monopattini, biciclette, mezzi a noleggio e fermate urbane ed extraurbane. Non è già questa di per sé una rivoluzione?

O quantomeno l’inizio della stessa?

Se la programmazione della succitata agenda è spalmata in 15 anni, probabilmente si è valutato che i tempi necessari per un reale cambiamento fossero sufficientemente lunghi. Implicito è, quindi, che in una realtà come quella leccese, dove la base di partenza era piuttosto ancorata ad un uso massivo dell’auto privata privata, le tempistiche per la realizzazione di un obiettivo così ambizioso siano quantomeno paragonabili alla mole di cambiamenti da apportare.

Da non dimenticare, inoltre, che le economie di un’amministrazione pubblica sono spesso contingentate e, di conseguenza, bisogna scegliere con cautela le azioni da attuare e valutare la priorità delle stesse a seconda del momento.

Compito della politica dovrebbe quindi essere quello di proporre e costruire, consigliare e non imporre per non cadere nell’errore di presunzione di avere la soluzione in tasca senza aver fatto bene i conti con tutti i fattori in gioco.

Il Movimento Sveglia, ribadisce la propria fiducia nelle politiche del governo cittadino

relative alla mobilità sostenibile, che rappresenta uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale non più rinviabile per il bene delle generazioni future.

Azioni politiche, concrete e coraggiose, condivise da tutti gli iscritti, che non devono anteporre il consenso elettorale al bene comune e con un obiettivo auspicabile, ovvero utile al benessere della collettività”.

Fdm