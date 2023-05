La “forza” della formazione per l’ inclusione di tutta la popolazione scolastica

ANDRANO – Si è svolto il corso di formazione “La Forza di un disturbo: tutti uguali, tutti diversi”, che l’istituto comprensivo di Andrano ha organizzato per rispondere ad un fabbisogno formativo espresso dai docenti stessi, per poter attuare al meglio i piani formativi ed educativi per i ragazzi coinvolti. Considerata la tematica e la necessità di rendere consapevoli delle strategie e delle soluzioni ai diversi casi che possono essere presenti in una scuola e che condizionano sia la didattica tradizionale che i rapporti e i supporti alle famiglie, l’istituto comprensivo di Andrano, ha organizzato il corso in accordo con il Centro Territoriale del Salento e in convenzione con la sezione leccese dell’associazione Ansi, con presidente il prof. Leonardo Bianchi. Si sono svolti dei laboratori sull’inclusione affrontando tantissime situazioni e per fornire a tutti i presenti suggerimenti, strategie, metodologie ed, inoltre, per mettere a conoscenza delle risorse che il territorio del Salento possiede ma che, inspiegabilmente, non vengono utilizzate. Sono intervenuti tra gli altri, il dirigente Ivano De Luca, Filomena Matera, presidente dell’Ordine Assistenti Sociali Puglia, psicologi ed esperti del settore.

