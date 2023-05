Patrimonio pubblico, la riqualificazione energetica possibile, la prima a Sud: un convegno domani a Campi Salentina

CAMPI SALENTINA – Si possono ridurre l’impatto ambientale e la spesa per illuminazione pubblica in tempi in cui pagare la bolletta della luce, per un’amministrazione comunale, può significare dover sottrarre risorse preziose alle persone in difficoltà, ai servizi, alla manutenzione della cosa pubblica? Si possono applicare anche ai Comuni e agli altri enti territoriali, come per le aziende private, misure di risparmio energetico effettivo e di contenimento dell’environmental footprint, dell’impronta ecologica sull’ambiente che ci contiene?

La risposta è decisamente sì, e viene dal Sud. Da Campi salentina, precisamente, dovedomani a partire dalle 9 e fino alle 19, presso il teatro “Excelsior – Carmelo Bene” da poco inaugurato, si terrà il convegno internazionale “Riqualificazione energetica del patrimonio pubblico – Progetto G.R.O.W.S. e contratti EPC“, patrocinato da ENEA, ISPA e GSE. L’appuntamento, ideato per diffondere le best practice del progetto G.R.O.W.S nel settore pubblico, è incentrato infatti sul tema dell’applicazione dei contratti Energy Performance Contracting (EPC) da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati – anche in considerazione degli scenari legati al Next Generation EU e al PNRR – e sulla presentazione dei risultati raggiunti in materia, sia in termini di competenze che di risparmio energetico, alla luce dell’individuazione di nuove modalità finanziarie e contrattuali per ottenerli.

Link Sponsorizzato

G.R.O.W.S.– Green Revolution Of Wealth in Salento(Rivoluzione Verde Per la Ricchezza del Salento) è infatti l’ambizioso progetto che ha messo in rete – per la prima volta al Sud, tra i primi in Italia – 23 comunivirtuosi delle province diLecce, Brindisie Taranto:obiettivo, consentire loro un salto di qualità dal punto di vista energetico territoriale. E realizzare partenariati strategici pubblico-privati che potranno usufruire dei vantaggi finanziari offerti da E.L.EN.A: European Local Energy Assistance, programma a supporto delle autorità locali e regionali nello sviluppo e nella realizzazione di investimenti nel campo dell’energia sostenibile attivato dalla Commissione Europeain collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti.

Il bando per la realizzazione degli investimenti previsti dal progetto G.R.O.W.S. è stato presentato a Campi Salentina(Comune capofila del progetto) lo scorso dicembre, alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni di Aradeo, Arnesano, Castrì di Lecce, Cellino San Marco, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Lizzanello, Manduria, Maruggio, Morciano di Leuca, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donaci, Sannicola, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Ugento, Veglie,comuni che hanno sottoscritto l’impegno a rilanciare la crescita del proprio territorio in maniera intelligente e sostenibile. Grazie ad un accurato piano di investimenti – il bando pubblicato e in parte assegnato prevede erogazioni per oltre 30 milioni di euro nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e dell’illuminazione pubblica – sarà finalmente possibile, per gli enti pubblici, riqualificare energeticamente molti edifici e illuminare le città con l’impiego di impianti di nuova generazione, diminuendo l’impatto ambientale e risparmiando risorse. L’obiettivo è infatti quello di portare gli edifici a livello nZEB– Nearly Zero Energy Building, ovvero a impatto ambientale pari quasi a zero, pur senza intaccarne l’efficienza energetica.

Link Sponsorizzato

Il controllo sulla gestione degli investimenti è nelle mani del Comune di Campi Salentina: al fine di ottimizzare le attività previste dal progetto, infatti, i Comuni partecipanti hanno sottoscritto a novembre 2018una convenzione che regola tutti i rapporti tra i partner, dando vita al “Consortium G.R.O.W.S.“. “Nonostante non sia il più grande per estensione territoriale”, spiega Alfredo Fina, sindaco di Campi Salentina, “il nostro comune è stato designato capofila dagli altri partner del progetto – sul quale abbiamo puntato con convinzione e ostinazione più di quattro anni fa – per l’attenzione da sempre riservata dalla nostra comunità alle tematiche ambientali e per il suo prestigio culturale. E siamo molto orgogliosi per il fatto che per la prima volta un comune di piccole dimensioni ha raggiunto un simile risultato facendosi promotore di un progetto così ambizioso e agendo quale elemento di raccordo tra tutti i partner”. Soddisfatta anche Annamaria Fumaio, project management advisor e progettista G.R.O.W.S.: “Per la prima volta nel Sud Italia 23 comuni situati in aree contigue tra loro si sono messi insieme per raggiungere obiettivi virtuosi di efficientamento energetico, un tema che – ce lo insegna l’attualità – sta diventando di primaria importanza per il contenimento della spesa pubblica. L’auspicio è che anche altre realtà territoriali comprendano l’importanza di una pianificazione condivisa in materia, prendendo a modello quanto fissato da G.R.O:W.S. come base di partenza per l’elaborazione di progetti analoghi”.

Significativi i risultati attesi per l’ambiente, in linea con quanto stabilito dai parametri di Europa 2030, grazie alla consistente riduzione delle emissioni di anidride carbonica, gas responsabile della maggior parte dei cambiamenti climatici in atto. “Il progetto è stato una sfida per questo territorio”, aggiunge Riccardo Taurino, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campi Salentina e project manager di G.R.O.W.S., “e la sua realizzazione rappresenta un risultato eccezionale anche per il patrimonio di competenze che i partner hanno acquisito e che continueranno a condividere soprattutto in materia di EPC, che rappresentano il futuro della contrattualistica pubblico-privato. Ringrazio per la preziosa collaborazione le amministrazioni coinvolte e, in particolare, l’Ufficio Tecnico del Comune di Campi Salentina e lo staff del progetto per l’eccellente lavoro svolto e il fondamentale contributo alla riuscita di questa iniziativa, unica e straordinaria per la nostra cittadina”.

Il programma prevede l’avvio, con la registrazione dei partecipanti, a partire dalle 9 di venerdì. A seguire i saluti istituzionali del sindaco di Campi Salentina, Alfredo Fina,apriranno il primo convegno della mattinata, moderato dal giornalista Francesco Gioffredi di Nuovo Quotidiano di Puglia: “Criticità e prospettive energetiche: il punto di vista dei decisori”. Alle ore 11.15 il secondo appuntamento della mattinata, “La politica energetica europea e le misure di sostegno per la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico”, moderato dall’ingegner Piergabriele Andreoli, presidente RENAEL, Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali: argomento, gli strumenti (di natura finanziaria, ma non solo) che offrono garanzie prestazionali finalizzate ad aumentare la fiducia tra gli attori coinvolti. Nel pomeriggio, invece, spazio al convegno “Gli Energy Performance Contract come strumento per la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico”; modera l’ingegnere Benedetta Brighenti, presidente dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS).

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA

Domani mattina

Dalle 9 in poi:registrazione dei partecipanti

10.15 – 11.15: “Criticità e prospettive energetiche: il punto di vista dei decisori”

Modera Francesco Gioffredi– Giornalista di Nuovo Quotidiano di Puglia

Intervengono:

AlessandroDelliNoci– Assessore regionale allo Sviluppo economico

StefanoMinerva– Presidente della Provincia di Lecce – sindaco di Gallipoli

MauroMallone– Direttore generale Incentivi Energia, Ministero della Transizione ecologica

AntonioDecaro– Presidente ANCI Nazionale – sindaco di Bari

EttoreCaroppo– Presidente ANCI Puglia – sindaco di Minervino di Lecce

CarloSalvemini– Delegato nazionale ANCI Energia e Rifiuti – Sindaco di Lecce

GilbertoDialuce– Presidente ENEA

StefanoLaporta– Presidente ISPRA

AlessandroLicci– Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce

AntonioTommasoDeMauro– Presidente dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Lecce

—

11.15 – 13.15: “La politica energetica europea e le misure di sostegno per la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico”

Modera Piergabriele Andreoli, Presidente RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali)

Intervengono:

Claudia Canevari– Direttore generale Unità Efficienza Energetica della Commissione Europea

MathieuHallot– Energy engineer – Energy Department European Investment Bank of Luxemburg

Andrea Grasso– Assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica Comune Campi Salentina

Riccardo Taurino– Responsabile del settore tecnico Sviluppo Locale e Gestione del territorio del Comune di Campi Salentina – G.R.O.W.S. project manager

Annamaria Fumaio– Project management advisor – Progettista G.R.O.W.S.

Domenico Mastrolia– G.R.O.W.S. Legal advisor

Francesco Monticchio– G.R.O.W.S. Financial advisor