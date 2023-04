Sabato 15 ottobre seconda giornata di “Musica e Medicina – Lecce Classica Festival – I concerti dell’informazione e della prevenzione”

LECCE – Sabato 15 ottobre 2022 si svolgerà a Lecce presso il Museo Castromediano la seconda giornata di “Musica e Medicina – Lecce Classica Festival – I concerti dell’informazione e della prevenzione”, rassegna di eventi che vuole coniugare cultura musicale e cultura scientifica in una serie di 8 giornate dedicate a tematiche mediche di grande attualità e impatto sociale.

La giornata, dedicata alla prevenzione delle malattie oculari nel bambino e nell’adulto, si aprirà con una sessione di screening e visite oculistiche gratuite, mirate ad individuare precocemente quelle patologie che potrebbero portare alla cecità. Le visite verranno effettuate dalle 9 alle 13 presso il cortile antistante il Museo “S. Castromediano” di Lecce dall’equipe medica del reparto di Oculistica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, grazie alla preziosa collaborazione della UICI Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti e di9 IAPB Italia, che sarà presente con un camper munito di tutta la strumentazione necessaria. Le persone prenotate per le visite verranno accolte dai volontari della Croce Rossa Italiana.

Alle 9:30, nei locali del Museo, si inaugurerà una mostra personale di pittura a cura dell’artista Elisabetta DE MARIA, pittrice ligure che, attraverso i suoi ritratti a pastello iperrealisti, conduce l’occhio dello spettatore verso ogni singolo dettaglio dei suoi soggetti, spesso ispirati al mondo animale.

Alle 20:00 avrà inizio il concerto del pianista Gianluca CASALINO (nella foto), artista non vedente che con la sua performance permetterà al pubblico di vivere la musica dei più grandi compositori romantici nella maniera più pura. Tutti allo stesso livello, musicisti e pubblico, vedenti e non vedenti, scopriranno come la musica non conosca barriere. Il programma musicale comprende musiche di F. Chopin e F. Liszt.

A seguire, avrà luogo un incontro che vuole mettere in luce l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nelle patologie oculari, poiché attraverso tali buone pratiche è possibile evitare che eventuali patologie in atto, inizialmente silenti, possano provocare in seguito danni irreversibili. Il ruolo centrale dell’oculista sarà evidenziato dagli autorevoli relatori dell’incontro, Daniela CIARDO, Milena L’ABBATE, Andrea PALMA MODONI, Tiziana RIZZO, tutti Dirigenti Medici U.O.C. Oftalmologia, Ospedale Vito Fazzi Lecce; Mario BARBUTO, Presidente nazionale Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, Presidente sezione Italiana Agenzia Internazionale Prevenzione Cecità (IAPB) e Polo Scientifico Ipovisione Ospedale Gemelli di Roma; Salvatore PELUSO, Presidente Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Lecce.

Moderatori saranno Antonio MOCELLIN, Direttore Dipartimento Neuroscienze Testa-Collo e Maria Carmela COSTA, Responsabile U.O.S.V.D “Day Service Oculistico Integrazione Ospedale – Territorio”.

Musica e Medicina, organizzato da AGMI – Associazione Giovani Musicisti Italiani, con la Direzione artistica di Attilio Igino PUGLIELLI ed in collaborazione con Comune, Prefettura, Polizia di Stato, ASL e Arcidiocesi di Lecce, Conservatorio di Musica “Tito Schipa”, Polo Biblio-museale, Croce Rossa Italiana, per il suo alto profilo culturale e scientifico ha ricevuto il patrocinio, tra gli altri, dell’Istituto Superiore di Sanità, dei Ministeri della Salute, della Cultura, dell’Istruzione, della Regione Puglia e Provincia di Lecce.

Tutti gli eventi sono ad INGRESSO LIBERO.

La terza giornata avrà luogo venerdì 21 ottobre 2022 alle 10:30 presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce e sarà dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori della città. Dopo un incontro sul tema delle dipendenze da alcol, stupefacenti e internet alla presenza di medici, associazioni, istituzioni e forze dell’ordine, seguirà un concerto di giovani talenti del Conservatorio.