Sanità, Articolo Uno Puglia: “La situazione della sanità pugliese è inaccettabile”

PUGLIA – “Articolo Uno è e sarà al fianco della mobilitazione lanciata dallo Spi-Cgil Puglia che prevede cinquanta sit-in itineranti in tutta la regione davanti ai CUP, per fornire aiuto e tutela dei diritti di tutti dovendo ricorrere, per estrema necessità, alla modalità di accesso alle prestazioni sanitarie in intramoenia richiedendo solo dopo il rimborso all’Asl.” Lo scrive in una nota la segreteria regionale Articolo Uno Puglia.

“In barba a qualsiasi principio costituzionale, i tempi di attesa media scendono repentinamente a 11 giorni in regime di Alpi, tradendo totalmente il valore universalistico su cui si fonda il nostro Servizio Sanitario Nazionale.

È uno schiaffo a tutta la popolazione, una beffa, che persino in questo mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione della campagna di screening per il tumore al seno, si arrivi a casi limite di tempi d’attesa pari a 178 giorni per una mammografia bilaterale in struttura pubblica.

La situazione non migliora affatto nei pronto soccorso, dove lo stato emotivo radicato nella popolazione è di paura. Paura più dell’imbuto senza fine rappresentato dal pronto soccorso che dell’emergenza patologica in sé per sé. E non va meglio tantomeno nei reparti ospedalieri dove capita che i malati perdano finanche il diritto alla dignità come persone.

Alla luce di tutto ciò, riteniamo inadeguate e inopportune le dichiarazioni dell’Assessore alla Sanità Rocco Palese che scarica integralmente la responsabilità di questa Caporetto sanitaria sul Governo centrale, afferendo che il problema principale è “la mancanza di assunzione di personale e i tetti di spesa”.

Noi di Articolo Uno stiamo attenzionando e controllando da tempo tutto il comparto sanitario, anche a livello sovraregionale; pertanto, ricordiamo che le procedure aperte per l’assunzione di personale in Puglia hanno tempi di espletamento fuori dalla media di tempistica nazionale.

Al Presidente della Regione e all’Assessore al ramo rivolgiamo un appello: anziché continuare con una campagna elettorale senza fine, con foto e inaugurazioni che poco o niente incidono in termini di miglioramento della situazione della sanità, tornassero ad una più seria responsabilità politica. Forse la popolazione pugliese riconoscerebbe anche l’effettivo merito. Cosa che invece è stata sonoramente bocciata e smentita il 25 settembre. Non prendere atto di ciò continua solamente a far male alle persone che nel frattempo vedono negato l’art.32 della Costituzione. Per questo riteniamo necessario aprire al più presto tavoli di confronto per sopperire alle gravi mancanze tra l’Assessore e i Direttori Generali della Asl tutti.”