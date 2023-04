Società Benefit. In Puglia la prima legge regionale italiana con un proprio Albo

LECCE – Il Consiglio regionale pugliese ha approvato il disegno di legge proposto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, sulle società benefit. Lo scorso 16 agosto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, è stata pubblicata la legge regionale sulle SB: grazie a questa normativa sarà infatti possibile registrare la propria SB in un apposito albo regionale, volto ad incentivare la nascita o la trasformazione di tale tipologia di azienda, anche attraverso attività di alternanza scuola – lavoro.

Le società benefit, lo ricordiamo, sono quelle imprese virtuose che, oltre allo scopo di lucro, perseguono obiettivi di tutela ambientale e culturale e favoriscono l’inclusione sociale.

Con questo strumento la Regione Puglia si impegna inoltre ad adibire degli spazi per promuovere la divulgazione delle SB, per guidare gli imprenditori in ogni fase del percorso di trasformazione della propria azienda, ma anche per informare i cittadini pugliesi sulle premialità riservate agli imprenditori che, attraverso buone pratiche, potrebbero in futuro fregiarsi di tale, importante riconoscimento.

Sulla norma appena pubblicata esprime soddisfazione il Presidente di Next Eu, commercialista e Docente Unisalento Marco Sponziello, il quale ha ricordato ai nostri microfoni che «la Puglia è la prima Regione italiana ad avvalersi di tale impianto normativo». Egli tiene a sottolineare che «il risultato è stato raggiunto in brevissimo tempo partendo dai tavoli dei convegni realizzati nonostante le difficoltà della pandemia, il primo a dicembre 2021 a Mesagne, e il secondo a giugno 2022 a Lecce presso la Links Management spa. Questo risultato mai sarebbe arrivato – continua il prof. Sponziello – senza l’impegno dell’Associazione Next Eu (www.nexteu.it), di Unisalento, del Politecnico di Bari e di Confindustria, che insieme hanno collaborato anche nella stesura stessa della norma».

«Con questa legge regionale vogliamo incentivare la nascita delle società benefit nella nostra regione – spiega Delli Noci – e valorizzare un modello imprenditoriale capace di conciliare all’interno del proprio oggetto sociale profitto e interesse collettivo, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, riconoscendo alle società benefit un ruolo sociale e formativo».