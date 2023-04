Verso Lecce – Cremonese, tradizione favorevole ai giallorossi: 11 vittorie su 19 gare

Per l’ottava giornata, il Lecce, dopo poco più di otto mesi, ritorna ad ospitare la Cremonese. È la 20esima volta che le due squadre si affrontano in Puglia (non abbiamo detto nel Salento perché le prime due partite si giocarono sul campo neutro di Bari … più avanti vedremo perché). Il bilancio dei giallorossi, nelle precedenti 19 partite (2 in Serie A, 15 in B e 2 in C), registra 11 vittorie (un 1-0, due 2-0, sei 2-1, un 3-2 e un 4-0), 5 pareggi (uno 0-0 e tre 1-1 e un 2-2) e 3 sconfitte (uno 0-1, un 1-2 e un 2-4). Il Lecce ha segnato, quindi, 32 reti e la Cremonese 20.

Ѐ la terza volta, quindi, che le due squadre si affrontano in Serie A. La Cremonese è la squadra n. 22 incrociata in A.

La partita Lecce – Cremonese con il maggior numero di spettatori fu quella che si giocò il 31 maggio 1987, in Serie B. I presenti furono 22.121 (è un record che oggi sarà chiaramente superato). I giallorossi di mister Carlo Mazzone vinsero, in rimonta, per 2-1 grazie alle reti di Salvatore Nobile al 55’ e di Ezio Panero al 90’.

Dal 1987 al 1999, tra serie A e B, in sette partite, il Lecce ottenne 5 vittorie (non di fila) tutte per 2-1.

In Coppa Italia il Lecce ha ospitato la Cremonese al Via del Mare tre volte.

Il 27 agosto 1986, nel Terzo Girone Eliminatorio, i giallorossi di mister Pietro Santin furono sconfitti dai grigiorossi lombardi dell’ex mister Bruno Mazzia per 0-1 (al 5’ Bencina).

Il 3 settembre 1988 il Lecce di mister Carlo Mazzone, nell’ottavo girone della Prima Fase s’impose sulla Cremonese ancora di mister Mazzia per 1-0 (gol al 12’ di Ezio Panero). Il Lecce fu secondo con 6 punti alle spalle dalla Sampdoria con 9 e fu ammesso alla Seconda Fase nella quale fu ancora secondo (Napoli primo con 5 punti davanti al Lecce con 4), ma venne eliminato per sorteggio, tra le migliori seconde, a favore dell’Atalanta.

La terza partita si giocò il 21 settembre 1994 al Secondo Turno. I giallorossi di mister Luciano Spinosi contro i grigiorossi di mister Luigi Simoni pareggiarono, dopo i tempi supplementari, per 2-2 (gol, al 69’, di Giampaolo Ceramicola e al 118’ s.t.s. di Andrea Fattizzo; al 90’ fu 1-1). Al Terzo Turno passò la Cremonese per aver segnato più gol fuori casa (nella partita di andata a Cremona, il 31 agosto, era finita 1-1 con gol di Ceramicola).

Alla fine del campionato di Serie B 1986\87 le due squadre, classificatesi al terzo posto insieme al Cesena, si affrontarono negli spareggi-promozione per un solo posto in Serie A. Lo spareggio con i grigiorossi si giocò il 1° luglio 1987 sul campo “neutro” di Pescara. Il Lecce di mister Carlo Mazzone s’impose, in rimonta, sulla Cremonese di mister Mazzia con un netto 4-1 (gol di Carmelo Miceli al 41’, Pedro Pablo Pasculli al 48’, Ezio Panero al 72’ e Salvatore Nobile all’84’). Alla fine, però, nel terzo spareggio tra Lecce e Cesena (stessi punti) che si giocò sul “neutro” di San Benedetto del Tronto, la spuntarono i bianconeri romagnoli.

Ẻ la quarta volta che le due squadre si affrontano nel mese di ottobre. Nel 1954, in Serie C, il Lecce vinse per 2-0, nel 1982, in Serie B, fu la Cremonese ad imporsi per 1-2 e nel 2020 finì 2-2.

Nel giorno 2 ottobre il Lecce, nella sua storia, ha giocato, in casa, le seguenti 7 partite: nel 1949, in Serie C, con la Reggina ko per 0-2, nel 1960, in C, con il Chieti vittoria per 1-0, nel 1966, in C, con il Taranto 1-0 (fu un giorno storico; 56 anni fa come oggi, prima dell’inizio della partita, ci fu l’inaugurazione ufficiale del nuovo stadio “Via del Mare”) , nel 2005, in A, con il Cagliari 3-0, nel 2011, in A, ancora con il Cagliari ko per 0-2, nel 2013, in Coppa Italia, con il Foggia 1-0 e nel 2016, in Lega Pro, con la Reggina 1-0.

Il primo Lecce – Cremonese in assoluto risale a 91 anni fa. Si giocò, infatti, il 22 marzo 1931, alla 23esima giornata, in serie B. Quel giorno il campo leccese, il “XXVIII ottobre” (poi, nel 1949, si chiamerà “Carlo Pranzo”), era squalificato (nella precedente partita con la Fiorentina che era finita 1-0 per il Lecce ci fu una forte contestazione, a fine partita, nei riguardi dell’arbitro Raffaele Mastellari di Bologna; il risultato fu omologato, ma il campo fu squalificato per una giornata) e, pertanto, la gara con la Cremonese si disputò sul campo “neutro” di Bari. I giallorossi del presidente Nicola Nacucchi (futuro sindaco della città e poi parlamentare) e di mister (allora si chiamava “istruttore”) Pietro Piselli (allenava con una gamba di legno e con un bastone, però era un grande esperto di calcio e per questo veniva chiamato “il maestro”) giocarono con: Panetta; Giannone, Lavé; Mottola, Valente, Rizzatti; Benatti, Pranzo, Scher, Sbrana, Locatelli. La Cremonese del mister ungherese József Bánás (ex giocatore del Milan) rispose con: Ferrazzi; Pollastri, Bonizzoni; Balestreri, Cambi, Sbalzarini; Cavicchioli, Camisaschi, Dalle Vedove, Trovati, Foglia. I grigiorossi ne approfittarono del fattore campo e s’imposero per 1-0 grazie al gol, al 38’, dell’ala sinistra Bruno Foglia. Nella pagina sportiva di un quotidiano pugliese il cronista dell’epoca scrisse: “la Lecce, per il gioco espresso, avrebbe meritato almeno il pari, ma ciò non è accaduto per il terreno molto pesante per la pioggia caduta prima e durante la gara, per alcune discutibili decisioni dell’arbitro (Gino Mazzarini di Roma) e per la forte e impenetrabile difesa dei grigiorossi. Il gol è nato su un calcio d’angolo, il pallone è spiovuto in area e il terzino Lavé, nel liberare di testa, ha sbagliato e ha messo il pallone sui piedi di Foglia che non ha avuto alcun problema a mandarlo in porta”.

Nel successivo campionato di Serie B (il terzo per il Lecce) per una molto strana coincidenza la partita si giocò ancora sul campo “neutro” di Bari. Il campo leccese era stato squalificato a causa della violenta contestazione, a fine partita, verso l’arbitro Medoro Ferorelli di Napoli che la domenica precedente, nella gara in casa contro l’Atalanta (finita 0-0), al 65’, non aveva concesso un evidente rigore al Lecce; anche quella volta il risultato fu omologato ma il campo fu squalificato per due giornate. La partita con la Cremonese era in programma il 1° maggio 1932, alla 28esima giornata, ma proprio per la squalifica del campo arrivata a fine settimana, fu rinviata al 5 maggio (di giovedì). I giallorossi del mister ungherese Viktor Gyozonek Laszlo non andarono oltre il pareggio per 1-1 (il Lecce in vantaggio al 30’ con Corrado Biasotto).

Dopo le prime due partite giocate, come abbiamo visto, al “Campo degli Sports” di Bari (lo “Stadio della Vittoria” sarà inaugurato, alla presenza del duce Benito Mussolini, alla fine del 1934), la terza si giocò dopo diciassette anni. Il 3 luglio 1949, alla 42esima giornata (ultima di campionato), la Cremonese dovette allungare di 150 km la trasferta in Puglia e per la prima volta giocò sul campo leccese. Quel giorno i giallorossi del presidente Vittorio Scagliarini e di mister Ferenc Plemich (per la quinta volta era stato chiamato, dopo la 32esima giornata, per sostituire l’esonerato mister Mario Giovanni Marcello Magnozzi; per Plemich quella sarà la sua ultima partita sulla panchina del Lecce; era stato chiamato alla guida della squadra ben cinque volte e aveva portato il Lecce in Serie B due volte) sconfissero per la prima volta i grigiorossi e lo fecero con un rotondo 4-0. L’arbitro fu il signor Eriprando Poggipollini di Ferrara. I marcatori furono due; Franco Cardinali con una tripletta (21’, 55’ e 74’) e Luigi Silvestri (37’). Alla fine di quel campionato (la serie B era passata da tre gironi al girone unico) il Lecce si classificò al terzultimo posto con 36 punti e retrocesse in Serie C; ritornerà tra i cadetti dopo ben 27 anni, nel 1976.

La prima volta al Via del Mare risale al 28 maggio 1978, alla 36esima giornata, in Serie B (dopo 24 anni dalla precedente partita; il 27 ottobre 1954 in Serie C che finì, come sopra ricordato 2-0). Quel giorno il Lecce del presidente Francesco Iurlano e di mister Lamberto Giorgis s’impose per 1-0 grazie all’autorete del mediano sinistro grigiorosso Leopoldo Pardini (al 5’). Nella Cremonese giocò a mezzala destra Claudio Cesare Prandelli; insieme a un altro suo compagno fu il giocatore più presente in quella stagione (36 partite su 38). Alla fine del campionato il Lecce fu settimo con 39 punti e la Cremonese finì al terzultimo posto con 33 e retrocesse in Serie C; vi rimase per tre anni.

Ricordiamo brevemente le due partite giocate, finora, in Serie A.

La prima si giocò il 19 novembre 1989, alla 12esima giornata. Il Lecce di mister Carlo Mazzone, davanti a 12.332 spettatori, sconfisse la Cremonese di mister Tarcisio Burgnich per 2-1 (gol di Paolo Benedetti al 10’ e di Pedro Pablo Pasculli su rigore al 78’ dopo il momentaneo pareggio di Dezotti su rigore al 55’); alla fine la Cremonese retrocesse in Serie B.

La seconda si disputò il 20 marzo 1994, alla 28esima giornata; quel giorno i grigiorossi di mister Luigi Simoni contro i giallorossi di mister Rino Marchesi (dopo la 11esima giornata aveva sostituito l’esonerato Nedo Sonetti) vinsero per 4-2 (gol di Paolo Baldieri e del brasiliano Gerson). Per la Cremonese una doppietta di Riccardo Maspero (al 13’ e 55’; nel 1997\98 giocherà nel Lecce), al 75’ un’autorete di Pasquale Padalino e gol al 94’ di Giandebiaggi. Quel campionato fu per il Lecce (le prime cinque partite con Iurlano e poi Giuseppe Bizzarro) il peggiore di tutti in Serie A (3 vittorie, 5 pareggi e 26 sconfitte con 28 gol fatti e 72 subiti).

L’ultima partita risale, come già ricordato, a otto mesi fa. Il 23 gennaio 2022, alla 20esima giornata, il Lecce di mister Marco Baroni sconfisse la Cremonese di mister Fabio Pecchia per 2-1. Le reti: 14’ Gallo (L), 15’ Ciofani (C), 91’ autorete Okoli (C). I giallorossi giocarono con: Gabriel; Gendrey (84’ Calabresi), Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer (66’ Helgason), Hjulmand, Gargiulo (79’ Faragò); Strefezza, Coda (84’ Olivieri), Di Mariano (66’ Listkowski). I grigiorossi si schierarono, invece, con: Carnesecchi; Fiordaliso (55’ Bartolomei), Okoli, Ravanelli, Valeri; Valzania (55’ Vido), Gaetano; Zanimacchia (84’ Strizzolo), Fagioli (72’ Crescenzi), Baez; Ciofani. L’arbitro fu il signor Daniele Chiffi di Padova. Spettatori 3.080 per un incasso di € 33.558,00. Per Antonino Gallo fu la sua prima rete in giallorosso. Grazie a questa vittoria il Lecce raggiunge per la prima volta il primo posto e anche da solo.

Vittorio Renna