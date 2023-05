“Galatone d’autunno – gusto, arti e mestieri”: due giorni all’insegna di suoni, sapori e profumi

GALATONE – Mercatini, visite guidate, degustazioni, musica e folklore faranno da cornice alla due giorni di eventi in programma nel centro storico di Galatone.

Da via San Sebastiano a Largo Chiesa , il centro salentino si animerà grazie a “Galatone d’autunno – Gusto, arti e mestieri”, l’evento che vuole proporre ai visitatori i suoni, i sapori e i profumi dell’autunno più autentico, in programma venerdì 18 e sabato 19 novembre, a partire dalle ore 20 .

La manifestazione é patrocinata dalla Provincia di Lecce e dalla Regione Puglia, organizzata dal Comune di Galatone e dall’Associazione Pro Loco Galatone e gode della partnership con il Gal Terra d’Arneo e della collaborazione della Pro loco Unpli Savelli e del Gal Kroton.

Le iniziative sono state presentate oggi a Palazzo Adorno a Lecce, alla presenza del capo di gabinetto della Provincia di Lecce Andrea Romano, dal sindaco di Galatone Flavio Filoni, dall’assessore al Turismo Valentino Moretto e da Francesca Ramundo per la Pro Loco Galatone.

Il capo di gabinetto dell’Ente Andrea Romano ha evidenziato come “l’evento di Galatone rappresenti una opportunità unica di promozione del territorio che, da un lato, mira a destagionalizzare l’offerta turistica, e, dall’altro, intende valorizzare i saperi e i sapori della nostra terra. ‘Galatone d’autunno’ è una azione di marketing territoriale che guarda al di là della propria regione, con le peculiarità della terra calabrese. Galatone, insomma, si prepara a indossare l’abito della festa con questa suggestiva iniziativa, che darà la possibilità ai tanti fruitori, turisti e non, di godere anche delle bellezze artistiche di questo lembo di terra salentina”.

La Via del food sarà un vero e proprio scambio interculturale tra la Puglia e la Calabria con la preparazione e la degustazione di specialità enogastronomiche salentine e silane e con la vendita di prodotti agroalimentari dei produttori locali.

Il sindaco di Galatone Flavio Filoni ha sottolineato come “‘Galatone d’autunno’, giunto alla sua seconda edizione, sia una bellissima occasione di incontro e di ritrovo per cittadini ed artigiani locali, per godere dei profumi dell’autunno. Un sentito ringraziamento intendo rivolgerlo alle attività produttive e ristorative del paese, ed alla Pro Loco che, con l’instancabile lavoro dei volontari, diviene motore di sviluppo turistico della nostra comunità. Il Patto di amicizia che andremo a sottoscrivere con Savelli, e con i rispettivi Gal, è il connubio perfetto tra due realtà che fanno della promozione territoriale uno dei capisaldi dell’azione amministrativa”.

Particolare attenzione quest’anno è riservata alla Piazza del Vino, con degustazioni di vini accompagnate dagli esperti dell’Associazione italiana Sommelier Lecce, che patrocina l’evento, con la partecipazione di sei produttori vitivinicoli, tra i più importanti della Puglia: Rosa del Golfo, Tenute Gabellone, Cantina Fiorentino, Terre Carsiche 1939, Vespa, Cantele.

Tutto il percorso sarà arricchito da installazioni artistiche, mentre i vicoli e le corti ospiteranno musica popolare, danzatori ed artisti.