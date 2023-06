Il comune di Gallipoli vincitore del finanziamento di 50 mila euro

Il Comune di Gallipoli tra i beneficiari del finanziamento regionale Galattica – Rete Giovani Puglia con un progetto che per un anno valorizzerà i più giovani partendo da uno dei luoghi cardine del centro storico, l’infopoint, abbracciando di volta in volta tutti i luoghi culturali presenti nel territorio.

Galattica – Rete Giovani Puglia è la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

L’obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

Link Sponsorizzato

Nello specifico, il progetto prevede una serie di azioni perfettamente compatibili con le attività di accoglienza ed orientamento già in essere presso l’Infopoint che, difatti, sarà il centro propulsore di azioni che saranno dislocate in diversi contesti. Le attività proposte si declineranno all’interno di una cornice di didattica ludica che verrà utilizzata come strumento di lavoro dagli operatori, favorendo interazioni sociali, mobilitando emozioni, contingentando tempi e modi di azione e combattendo l’isolamento. Riassumendo, le attività proposte saranno tre: counseling, laboratori partecipati e incubatore d’impresa. In particolare, il Counseling Psicologico tenderà a sviluppare le potenzialità dell’utente, promuovendone atteggiamenti propositivi e stimolando scelte consapevoli con momenti di “ascolto” rivolti a singoli e gruppi, al fine di facilitare il percorso d’inserimento nelle attività progettuali e all’interno della rete territoriale di sostegno attivata.

“Un progetto che permetterà di valorizzare sempre di più il nostro centro storico e farlo divenire centro nevralgico per i più giovani. Le attività immaginate saranno un supporto effettivo per migliorare e migliorarci; questo è l’ennesimo risultato della buona politica” conclude il sindaco Stefano Minerva.