Il CT Maglie festeggia il rientro di Erik Crepaldi con la vittoria sul Baratoff Pesaro

Nella penultima giornata della fase a gironi del campionato di serie A2 il CT coglie un’altra vittoria contro il TC Baratoff Pesaro per 6-0. Un risultato importante che mantiene i magliesi soli in vetta al girone ma che non consente ancora di abbassare la guardia viste le contemporanee vittorie delle dirette inseguitrici, ATA Trentino e Match Ball Siracusa, che mantengono inalterata la distanza di due punti dalla capolista.

Ma l’evento clou della giornata è stato il rientro in campo di Erik Crepaldi dopo il terribile incidente che lo ha tenuto fermo per oltre un anno.

L’amatissimo giocatore magliese è stato letteralmente accolto con una ovazione generale al suo ingresso in campo nell’incontro di doppio, vinto poi con il suo compagno Fabrizio Ornago.

Nonostante un inizio incerto, nel corso del match Crepaldi si è definitivamente sciolto dimostrando a tutti che il campione è tornato.

Al termine dell’incontro l’intero circolo, dalla squadra a tutta la dirigenza, ha festeggiato il ritrovato compagno. Per primo Ornago che al termine ha sollevato Crepaldi abbracciandolo per arrivare ad un emozionatissimo presidente Antonio Baglivo.

I risultati dei singolari: Fabrizio Ornago – Diego Sabbatini 6-1 6-3, Daniel Bagnolini – Alessandro Cambrini 6-0 6-0, Alexander Donski – Giovanni Femia 6-0 6-1, Silvio Mencaglia, Livio Riccardi 6-0 6-0. Nei doppi La coppia Fabrizio Ornago Erik Crepaldi ha superato i pesaresi Giovanni Femia Alessandro Cambrini 6-3 6-3, la coppia Daniel Bagnolini Silvio Mencaglia ha superato Diego Sabbatini Edoardo Pozzi 6-2 6-0.

Per il vicepresidente del CT Maglie, Mario Coppola: “Abbiamo coronato col massimo punteggio l’odierno incontro casalingo, che ci vedeva competere con la compagine pesarese, con la quale, prima di oggi, condividevamo il primo posto in classifica. Con questa importante vittoria rimaniamo soli al vertice e considerato l’ottimo clima che regna nella nostra squadra, oggi ulteriormente allietato dal vittorioso rientro sulla terra rossa di Erik Crepaldi, non possiamo che continuare ad essere ottimisti, augurandoci di proseguire nell’avviato percorso di campionato. Ringraziamo i nostri tennisti e il team tecnico che li guida (speriamo!) verso sempre più ambiziosi traguardi ma pur sempre ancorati fedelmente ai basilari valori sportivi del nostro Circolo, ai quali in verità i nostri validi tennisti dimostrano giornalmente sincero attaccamento”.

Per il presidente del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Per noi oggi è stata una giornata speciale per aver visto scendere in campo Erik Crepaldi che, con la sua grande energia e forza di volontà, ha recuperato in buona parte la forma per affrontare le partite. Obiettivamente il nostro compito è stato facilitato anche dalla formazione pesarese rimaneggiata in quanto mancavano, per infortuni, due giocatori di livello quali Luca Nardi e Alessandro Pecci. Ora testa alla prossima partita di Albinea (Reggio Emilia) decisiva per conservare il primo posto in classifica”.

Prossimo appuntamento per il CT Maglie la trasferta a Reggio Emilia contro il CT Albinea che oggi ha riposato.