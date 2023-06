Il CT Maglie nella delicata trasferta di Albinea di Reggio Emilia Girone incerto fino all’ultimo incontro dell’ultima giornata

Archiviata l’emozione di domenica scorsa durante la quale si è assistito all’atteso ritorno di Erik Crepaldi, il CT Maglie domenica 27 sarà impegnato nella delicata trasferta sui campi emiliani di Albinea nell’ultima giornata della fase a gironi.

Anche se prima in classifica, la squadra magliese non può ritenersi tranquilla in quanto la distanza di due punti dalle dirette inseguitrici, Match Ball Siracusa e ATA Trentino, e la esigua differenza tra incontri vinti, 21 contro 19, impone di andare oltre il pareggio per avere la certezza di accedere ai playoff come primi del girone.

D’altro canto l’Albinea è una squadra che deve vincere assolutamente perché condannata alla retrocessione se il Pavia dovesse vincere con l’ATA Trentino. Il pareggio a loro non basterebbe per rimanere nella categoria.

La squadra magliese potrà contare sulla disponibilità del francese Geoffrey Blancaneaux (2.1 e 142 ATP), del bulgaro Alexander Donski (2.2 e 623 ATP), Fabrizio Ornago (2.2), Erik Crepaldi (2.2), Daniel Bagnolini (2.3 e 1059 ATP), Silvio Mencaglia (2.4), Alessio Giordano (2.8), Gabriele Frisullo (3.2), Marco Baglivo (3.3). La squadra sarà guidata dai tecnici Michele Pasca, Mattia Leo, Marco Baglivo.

La formazione del CT Albinea è composta da Lorenzo Bocchi (2.1 e 677 ATP), Leonardo Catani (2.3 e 1438 ATP), Cristian Carli (2.4), Tommaso Iotti (2.5), Leonardo Iemmi (2.5), Federico Margini (2.6), Matteo Bononi (2.6), Alessandro Stradi (2.6), Flavio Bocci (2.6), Federico Cantoni (2.6), Leonardo Tagliavini (2.7), Marcello Bacchini (2.8).