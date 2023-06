Il CT Maglie pareggia ad Albinea e accede ai playoff

Termina la fase a gironi del campionato di A2 2022 con il pareggio del CT Maglie nella difficile trasferta di Albinea di Reggio Emilia per 3 a 3.

Nella stessa giornata l’ATA Trentino raggiunge in classifica i magliesi con la vittoria in trasferta sul Pavia per 5 a 1. Anche se a pari punti con l’ATA Trentino e con gli stessi incontri vinti, il regolamento vede i trentini un passo avanti grazie alle vittorie ottenute in trasferta.

Il CT Maglie affronterà quindi i playoff in due turni. Il primo domenica 4 dicembre contro una squadra avversaria che sarà decisa dai sorteggi che si svolgeranno a Roma in settimana.

Il CT Maglie ha schierato in campo il bulgaro Alexander Donski (2.2 e 623 ATP), Fabrizio Ornago (2.2), Daniel Bagnolini (2.3 e 1059 ATP) e Silvio Mencaglia (2.4), con i tecnici Michele Pasca, Mattia Leo, Erik Crepaldi, Gabriele Frisullo, Marco Baglivo (3.3) e dal vicepresidente Luciano Ancora.

Il CT Albinea ha schierato Lorenzo Bocchi (2.1 e 677 ATP), Leonardo Catani (2.3 e 1438 ATP), Cristian Carli (2.4), Tommaso Iotti (2.5), Leonardo Iemmi (2.5).

Nei singolari Catani supera Ornago 7-6 7-6, Carli supera Bagnolini 6-3 6-3, Donski supera Bocchi 6-7 6-3 6-2, Mencaglia supera Iemmi 6-3 6-3. Nei doppi una vittoria per parte con la coppia Bocchi Catani su Donski Ornago 6-3 1-6 10-6, e la coppia Bagnolini Mencaglia su Carli Iotti 6-2 7-5.

Per il dirigente del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Un pareggio che ci lascia l’amaro in bocca e che poteva essere vittoria se non fosse stato per i tie break che hanno deciso un risultato diverso. Il CT Albinea, che gioca su superfici veloci poco congeniali ai nostri ragazzi, come previsto ha schierato la migliore formazione per eliminare ogni possibilità di retrocessione diretta e ha dimostrato di essere una squadra ostica. Comunque soddisfatto per la prestazione dei ragazzi che hanno concluso imbattuti la fase a girone. Con un pizzico di fortuna in più si poteva evitare il primo turno dei playoff e accedere direttamente al turno decisivo per la promozione in A1. Domenica prossima ci attende un incontro senza appello contro un’avversaria che conosceremo nei prossimi giorni”.

Per il vicepresidente del CT Maglie, Luciano Ancora: “Trasferta sofferta ma molto equilibrata, abbiamo comunque conquistato i play off, ora attendiamo il sorteggio in settimana per sapere contro chi giocheremo. L’avventura continua”.