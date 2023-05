‘Inps per tutti’, Federaziende: “Inaccettabile l’esclusione dal Progetto delle Parti Sociali, dei Patronati e dei CAF”

” Siamo venuti a conoscenza della sottoscrizione tra Inps, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Anci Puglia, Caritas Diogesana di Lecce, Caritas Diocesana di Nardò Gallipoli, Caritas Idruntina e Caritas Diogesana di Ugento Santa Maria di Leuca del Protocollo d’intesa per la collaborazione al Progetto “INPS per TUTTI”. Inaccettabile l’esclusione dal Progetto delle Parti Sociali, dei Patronati e dei CAF.” Lo scrive in una nota Simona De Lumè, Presidente nazionale di Federaziende .“Siamo certi che l’Istituto vorrà immediatamente coinvolgere gli attori che quotidianamente sono al fianco dei cittadini per favorire i diritti inespressi da parte di persone che vivono in condizioni di povertà, disagio o di fragilità, offrendo loro il necessario supporto, individuando i loro bisogni e le eventuali prestazioni di cui hanno diritto. Necessario il coinvolgimento anche di FEDERAZIENDE per organizzare insieme una capillare rete di diffusione e funzionamento del progetto Inps per Tutti.

