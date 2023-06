Lizzanello e Cavallino insieme per sostenere il commercio locale: al via il “Distretto Diffuso”

LIZZANELLO – Due città, Lizzanello e Cavallino, accomunate da un unico Duc (Distretto urbano del commercio) per l’integrazione e la valorizzazione delle risorse di ciascun territorio. Nei giorni scorsi Costantino Giovannico, sindaco di Lizzanello e Bruno Ciccarese Gorgoni, Sindaco di Cavallino, hanno siglato l’accordo per la costituzione del “Duc Messapia”, formato oltre che dai due Comuni, da Confcommercio Lecce e Confesercenti Puglia.

Con il Distretto diffuso del commercio sarà possibile migliorare il sistema distributivo locale contrastando il fenomeno della desertificazione commerciale, favorire l’innovazione tecnologica anche attraverso l’e-commerce e attraverso sistemi di sicurezza innovativi, riqualificare l’arredo urbano migliorando i luoghi di interesse turistico-commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa, promuovere azioni di riqualificazione professionale degli operatori commerciali.

Link Sponsorizzato

“Rilanciare il commercio locale – dichiara Graziano Starace, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Lizzanello – vuol dire far crescere la qualità dei servizi e la vivibilità nelle nostre città. Ogni negozio, ogni vetrina può essere un elemento qualificante di luoghi, vie, piazze che i cittadini hanno piacere di frequentare e condividere. Siamo in procinto di presentare la domanda di partecipazione al “Terzo Bando Duc” della Regione Puglia, che si propone di valorizzare e promuovere il commercio, sostenendo azioni finalizzate alla formazione degli addetti, al marketing territoriale ed alla organizzazione di iniziative innovative partecipate dagli operatori commerciali e turistici. Con l’associazione del Distretto Diffuso ci proponiamo come soggetto di riferimento per la realizzazione di progetti in rete finalizzati alla valorizzazione, promozione e riqualificazione del territorio. Si tratta di una straordinaria opportunità di rilancio delle attività produttive di Lizzanello, Merine, Cavallino e Castromediano”.