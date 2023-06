Martedì 29 novembre “Focareddha de Sant’Andrea” a Presicce – Acquarica

PRESICCE – ACQUARICA (Lecce) – La Focareddha de Sant’Andrea alza il sipario!!! L’antico rituale festivo in onore del Santo è iscritto nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco e viene organizzato dal Comitato “Focareddha de Sant’Andrea” con il contributo del Comune di Presicce – Acquarica, uno dei borghi più belli d’Italia, ed in collaborazione con la Parrocchia della località Presicce. L’atteso evento rientra nei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Sant’Andrea Apostolo del 29 e 30 novembre.

Dal 23 al 28 novembre, ogni pomeriggio, potrete visitare la costruzione realizzata con maestria da sapienti mani artigiane ispirata agli antichi paiaroni del nostro Salento.

Martedì 29 novembre, giorno di vigilia, a partire dalle ore 19.00 e dopo il rito religioso, suggestiva ed emozionante cerimonia di accensione della “Focareddha” che vedrà la partecipazione anche di alcuni musicisti della prestigiosa Schola Cantorum Parrocchiale.

A seguire concerto del gruppo musicale Dixieland Jazz Band.

Il 30 novembre, giorno della celebrazione del Santo, nell’incantevole cornice di Piazzetta Villani, si terrà la tradizionale degustazione del pesce fritto e a seguire concerto musicale del gruppo “Celentarock” La Focareddha de Sant’Andrea si potrà seguire dal vivo in via Molise a Presicce – Acquarica, in diretta streaming sulle pagine ufficiali facebook e youtube “La Focareddha de Sant’Andrea”.

Orario: dalle ore 19.00 alle ore 24.00

Luogo: Via Molise –loc. Presicce – a Presicce – Acquarica

Diretta streaming: Pagina Facebook “La Focareddha de Sant’Andrea”

Canale youtube “Focareddha de Sant’Andrea”

