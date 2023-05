Novoli, una serata dedicata alla prevenzione del cancro al seno

NOVOLI (Lecce) – A Novoli una giornata dedicata alla prevenzione del cancro al seno.

Si terrà sabato 5 novembre 2022, alle 18, presso il Teatro Comunale in Piazza Regina Margherita, un incontro pubblico dal titolo “L’importanza della Prevenzione”, nell’ambito della campagna Nastro Rosa 2022, organizzato dall’Associazione Donne della Fòcara, in collaborazione con l’associazione LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), con LILT Lecce con il patrocinio del Comune di Novoli e della Provincia di Lecce.

Come ormai da tradizione, al fine di sensibilizzare sui temi della prevenzione, il comune novolese ospita gli interventi dell’oncologo Giuseppe Serravezza e di altri medici specialisti e curanti del territorio. L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del Sindaco Marco De Luca e moderato dal giornalista nonché Direttore di Puglia Sanità Antonio Soleti.