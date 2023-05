Raddoppio SS 275 Maglie-Leuca, Caroppo: pubblicato il parere della Commissione Ministeriale VIA/VAS. Manca realmente solo l’autorizzazione paesaggistica della Regione Puglia

«Come avevo anticipato qualche giorno fa, è stato pubblicato e trasmesso il parere (n. 328) della Commissione VIA/VAS presso il Ministero della Transizione Ecologica relativo al I lotto del raddoppio della SS275 Maglie-Leuca.

A questo punto, per chiudere la fase della progettazione definitiva manca solo l’autorizzazione paesaggistica in deroga al PPTR che deve rilasciare la Regione Puglia.

I “tavoli”, come quello convocato oggi in Provincia a Lecce, sono – per carità – utili, ma il procedimento amministrativo è chiaro: sicché sarebbe il caso che qualcuno di coloro oggi seduti a quel “tavolo”, dal Presidente della Provincia all’Assessore Regionale, sollecitasse la stessa Regione a darsi una mossa visto che sono trascorsi 182 giorni da quando le è stato richiesto di pronunciarsi sul raddoppio».

E’ quanto dichiara in una nota l’Onorevole Andrea Caroppo, deputato salentino di Forza Italia.