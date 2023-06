Recovery: Marti, assurdo stop nodo ferrovie in Puglia

“Lo stop al nodo ferroviario di San Giorgio e’ una decisione assurda, che non solo mette a rischio i fondi del Pnrr gia’ stanziati ma danneggia il futuro della Puglia per quanto riguarda infrastrutture fondamentali”. Lo afferma Roberto Marti, senatore della Lega e coordinatore regionale del partito in Puglia. “Bene ha fatto il ministro Salvini ad attenzionare questa sentenza e prendere di petto la situazione. E’ inaccettabile che certi signori, del no a tutto, cerchino di fermare il progresso del Paese, ben venga la tutela ambientale ma non possiamo abbandonare progetti strategici importanti. La nostra terra di Puglia e tutto il Paese hanno assoluto bisogno di rinnovarsi e guardare al futuro con lungimiranza, certamente non di immobilismo e decrescita felice”.

Link Sponsorizzato