Ritorna l’iniziativa “Scuola in Bosco”

E’ tornata l’iniziativa “Scuola in Bosco” presso il Bosco Didattico dell’Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels di Gallipoli con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale Polo 2 di Gallipoli. La bella esperienza per i ragazzi si è tenuta dal 16 al 18 novembre e si ripeterà anche il 23 e il 24 prossimi e prevede un programma di attività incentrato sul tema della “multifunzionalità del bosco”, in grado di garantire l’alternanza di momenti dedicati alla didattica a momenti di tipo ludica-ricreativo. Il coordinatore scientifico del progetto è il professor Francesco Tarantino della Società Botanica Italiana. L’attività è promossa e sostenuta dal Settore Foreste della Regione Puglia e dai Boschi Didattici della Regione Puglia. Il ritrovo è presso l’Ecoresort Le Sirenè nel Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo sulla Litoranea per Santa Maria di Leuca.

