Saverio Sticchi Damiani e l’US Lecce festeggiano nel migliore dei modi sette anni di successi giallorossi

Il giorno dopo è ancora più bello perché puoi rivedere le immagini della giornata calcistica, leggere i quotidiani, sbirciare sui social con quella serenità che solo una vittoria del genere ti può regalare. La sera di Lecce Atalanta, però, inizia con la celebrazione di un evento che ha segnato, che segna e che continuerà a segnare un momento che rimarrà nella storia del Salento: l’acquisizione dell’US Lecce da parte della cordata di amici-imprenditori presieduta dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani. Non a caso è stata anteposta la parola “amici” ad imprenditori perché uno dei segreti di questa meravigliosa favola di riscatto sociale-sportivo esiste grazie ad un’unione di intenti granitica. Anche nelle migliori famiglie imprenditoriali le diverse vedute e i differenti caratteri hanno portato società solide e blasonate a sgretolarsi sotto i colpi egoistici e miopi dell’avido protagonismo. Nell’US Lecce questo non è accaduto. Nella società di via Colonnello Costadura sono stati realmente anteposti gli interessi dei colori di una squadra che ogni socio ha tatuata nel cuore, e chi scrive è certo che sia stato fatto senza sforzo alcuno. Anni di successi ottenuti e di fallimenti che chiamarli tali viene davvero difficile perché quando retrocedi dalla Serie A giocando un calcio meraviglioso e con tante recriminazioni per scelte ingiuste che hai dovuto subire, vuol dire che hai fatto appieno il tuo dovere; perché quando non ti riprendi, dopo solo una stagione, la massima serie per episodi sfavorevoli vuol dire che stai facendo un lavoro eccezionale. Lavoro eccezionale che ha portato il Lecce a confrontarsi nuovamente con il palcoscenico sportivo più importante d’Italia e tra i più importanti d’Europa: il massimo campionato di calcio italiano. Non solo gli occhi di milioni di tifosi italiani ma Lecce e la sua squadra sono in vetrina davanti a miliardi di tifosi che da tutto il Mondo guardano le partite di calcio del nostro paese. Se poi festeggi questa data con due vittorie di prestigio contro Atalanta (2-1) e contro la Lazio nel campionato Primavera (5-0) soffiare sulle sette candeline diventa l’estensione di un meraviglioso sorriso. Infine, non a caso, è giusto sottolineare quanto in questi 7 anni il rapporto d’amore tra questa società è il popolo giallorosso sia diventato qualcosa di tangibile e che raramente si è visto nella storia del calcio italiano. Attenzione, ho scritto non a caso questa società e non questa squadra, perché l’amore verso il Lecce da parte dei suoi tifosi rimane e non passerà mai ma l’amore verso una società è qualcosa di estremamente raro. Se questo è stato, è e sarà possibile è grazie a questa alchimia magica creata sin dal primo momento e che vede nel presidente Saverio Sticchi Damiani il punto di riferimento e di congiunzione tra fede calcistica e fiducia in un gruppo di persone che guidano la propria squadra del cuore. Allora tanti auguri e che l’ascesa continui tra un giallo ed un rosso sempre più splendenti.

