Seminario sull’Unione Europea

Martedì 15 novembre 2022 (h 10:30) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento – Aula R21, Complesso Ecotekne, Via per Monteroni (Lecce) – si svolgerà il seminario ‘The European Economic Constitution between Supranationalism and Intergovernmentalism’ con gli interventi dei ricercatori Xavier Miny e Guillaume Grégoire dell’Università di Liegi e Matteo Scotto, Direttore Scientifico di Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per il dialogo europeo. Al seminario prenderanno parte anche i proff. Luigi Melica (Direttore de Dipartimento di Scienze Giuridiche e Ordinario di Diritto Pubblico Comparato), Susanna Cafaro (Ordinario di Diritto dell’Unione Europea) e Ubaldo Villani-Lubelli (docente di storia delle Istituzioni politiche). Il seminario, che si svolgerà prevalentemente in lingua inglese, si propone l’obiettivo di discutere e analizzare la cosiddetta costituzione economica dell’Unione Europea nel rapporto tra dimensione intergovernativa e sovranazionale con un approccio interdisciplinare tra politica, diritto e storia.

L’incontro si svolgerà nell’ambito del corso di Diritto dell’Unione Europea della prof.ssa Susanna Cafaro e rientra nelle attività organizzate sia nell’ambito della Cattedra Jean Monnet – Legal Theory of European Integration: a Supranational Democracy Model? sia dell’unità salentina del PRIN Visioni criminali dall’antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienza e deformazioni

Link Sponsorizzato

Come ha dichiarato la prof. Susanna Cafaro, “Il tema è di stringente attualità, sia per la sofferta revisione in corso delle norme del cosiddetto Patto di stabilità – i vincoli di finanza pubblica europei – che dovrebbe presto giungere a conclusione, sia per l’incerto processo di riforma dei Trattati europei aperto dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, conclusasi il 9 maggio scorso, che è chiamato a dare risposte sulla governance economica dell’Unione e più in generale ad affrontare importanti scelte di fondo su intergovernatività e sovranazionalità”

Link Sponsorizzato

L’iniziativa inaugura il partenariato tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per il dialogo europeo. L’ambito dell’accordo riguarda il campo degli studi europei, con particolare attenzione ai profili storici, giuridico-istituzionali ed economici dell’integrazione europea. I referenti dell’accordo, rispettivamente, per le due istituzioni, sono il prof. Ubaldo Villani-Lubelli, docente di Storia delle Istituzioni politiche e il dott. Matteo Scotto, Direttore Scientifico di Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per il dialogo europeo.

“Il partenariato tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per il dialogo europeo rappresenta un’importante occasione di sviluppo reciproco per le rispettive istituzioni e rientra in una strategia complessiva del Dipartimento di Scienze Giuridiche per consolidare il profilo scientifico internazionale. L’ambito dell’accordo – gli studi europei con particolare attenzione ai profili storici, giuridico-istituzionali ed economici dell’integrazione europea – rientra in uno dei principali interessi scientifici sviluppati dai docenti del nostro Dipartimento. L’accordo offrirà in futuro opportunità di crescita anche per le nostre studentesse e i nostri studenti”, ha dichiarato il prof. Luigi Melica.

“Villa Vigoni è felice di espandere la sua rete di cooperazioni con le Università grazie a un nuovo accordo siglato con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. L’accordo mira nello specifico alla promozione di iniziative congiunte tra i due istituti nell’ambito degli studi europei. Nei prossimi anni verranno promossi seminari, convegni e attività di ricerca per l’approfondimento degli studi legati all’Unione europea con un approccio interdisciplinare e con il coinvolgimento soprattutto di giovani studiosi”, afferma Matteo Scotto, Direttore Scientifico di Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per il dialogo europeo.

“La collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per il dialogo europeo conferma l’importanza della cooperazione tra istituzioni nazionali e internazionali e consolida i rapporti italo-tedeschi in Puglia, senza dimenticare il contesto di cooperazione europea. Si creeranno possibilità di sviluppo reciproco anche perché stiamo lavorando a numerose altre iniziative che possano coinvolgere sia i docenti sia gli studenti e le studentesse”, afferma Ubaldo Villani-Lubelli.