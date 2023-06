Travel Together, a Torre del Parco svelate le mete più cool per il 2023

LECCE – Le mete più affascinati da visitare per Capodanno ma anche destinazioni da sogno da vivere in coppia sono state presentate durante l’evento “Travel Together”, svoltosi sabato 26 novembre nella location di Torre del Parco a Lecce, organizzato da Calosirte Viaggi, agenzia specializzata in viaggi di gruppo e individuali in collaborazione con Glamour Tour Operator e Palcom Comunicazione.

Durante l’appuntamento i numerosi partecipanti hanno potuto visionare l’affascinante struttura del 1400 che ha fatto da cornice all’evento, e scoprire l’ampio ventaglio di proposte per i loro viaggi.

A presentarle Mario Perrone, e Tiziana Bignardi, dell’agenzia Calosirte Viaggi di Lecce

ed Enrica Bighiani e Simone Prinari di Glamour Tour Operator.

“Siamo entusiasti per le interazioni, la partecipazione e l’interesse dimostrato per le nostre proposte di viaggio” ha dichiarato Mario Perrone, direttore commerciale di Calosirte Viaggi. “È stato davvero interessante aver condiviso con i partecipanti una parte del nostro lavoro – ha proseguito Tiziana Bagnardi, direttore tecnico e travel designer di Calosirte Viaggi – Che sia romantico o all’insegna dell’avventura, le mete sono tantissime e per tutti i gusti. Con il nostro team ci impegniamo proprio nella ricerca e la creazione di viaggi su misura con itinerari inediti e che siano davvero indimenticabili”.

Ad esempio Maldive, Emirati Arabi, New York e le Seychelles sono solo alcuni dei Paesi dove poter festeggiare la fine dell’anno. Un’approfondita panoramica anche sulle più belle destinazioni esotiche con splendide spiagge dalla sabbia bianchissima: dal Messico a Cuba, dalla Thailandia ai Caraibi. Un particolare focus è stato dedicato a diverse destinazioni dell’Africa, da vivere a stretto contatto con la natura grazie agli emozionanti safari.

Presentata anche l’India con le sue suggestive, colorate e coinvolgenti cerimonie insieme al Bhutan. Il Cile, Bolivia e Perù: mete perfette per chi ama l’archeologia e che uniscono a paesaggi naturali siti archeologici spettacolari. Montagne, mari, deserti, foreste si alternano a città coloniali e resti di civiltà millenarie, che sopravvivono negli usi e costumi delle popolazioni autoctone.

“È stato veramente bello ed emozionante potervi mostrare attraverso i nostri scatti le mete e le esperienze di viaggio che vi possiamo proporre” ha affermato Enrica Bighiani, product manager di Glamour Tour Operator, dopo aver ringraziato per l’accoglienza e l’ospitalità. “Contentissimo di essere qui in Salento, in trasferta dalla Toscana e di aver potuto mostrare in prima persona tutte le novità di viaggi su cui stiamo lavorando insieme al nostro partner Calosirte” ha affermato Simone Prinari, direttore commerciale e marketing di Glamour Tour Operator.

La comunicazione dell’evento è stata coordinata con la supervisione dell’ufficio marketing Palcom Comunicazione.

