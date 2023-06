Venerdì prossimo “Sintonie e Sinfonie” evento a sostegno del Progetto IO POSSO

Un’unica grande tavolata attraverserà idealmente l’Italia per sostenere l’inclusione sociale.

Venerdì 2 dicembre, alle ore 20.00, torna puntuale anche quest’anno la CENA DI BENEFICENZA a favore di IO POSSO, il progetto solidale nazionale nato otto anni fa da un’idea di Gaetano Fuso (1976-2020) con l’obiettivo di generare empowerment sulla SLA sostenendo iniziative di inclusione sociale verso i pazienti e i loro familiari.

Link Sponsorizzato

Anche in questa ottava edizione si terranno quattro cene in quattro sedi dislocate sul territorio nazionale, permettendo alla grande famiglia di IO POSSO di unirsi all’iniziativa anche fuori dal Salento, dove nasce e ha sede il progetto. Sarà una serata di sapori, narrazioni, arte e solidarietà, in contemporanea in PUGLIA, presso l’Hotel President di LECCE, nel LAZIO, a I Gelsi di ROMA, in CAMPANIA, nel Ristorante Litho55 di Portici (NA), e in LOMBARDIA, presso la Pizzeria 14 Grani di Cernusco SN (MI).

LE TERRAZZE

La Cena di Beneficenza è un evento fondamentale per sostenere i diversi progetti di IO POSSO, in particolare La Terrazza di San Foca di Melendugno (Le), il primo accesso attrezzato al mare per immobilizzati e tetraplegici, anche collegati a macchinari di respirazione assistita, che ogni anno, dal 2015, accoglie centinaia di ospiti, da tutta Italia e anche da diversi paesi d’Europa, offrendo loro servizi e assistenza in completa gratuità. Quest’anno, tra l’altro, una struttura gemella, sempre gestita da IO POSSO, è sorta a Gallipoli (Le), presso l’Ecoresort Le Sirenè del Gruppo Caroli, offrendo un nuovo accesso gratuito al mare per malati di SLA nel Salento, anche sullo Ionio.

Link Sponsorizzato

SINFONIE E SINTONIE

Come di consueto, la cena ha un tema, rappresentato quest’anno dallo slogan “Sintonie e Sinfonie”. È collegato al senso della fiaba “Il Principe Blu e la Stregaccia Levaforze Ammazzamuscoli” pubblicata a luglio 2022 da edizioni la meridiana e ispirata al percorso di Gaetano Fuso, di sua moglie Giorgia Rollo e di tutta IO POSSO. La chiave musicale in questo libro ha consentito di dischiudere i cuori dei protagonisti, facendo esprimere loro quel che hanno provato nell’esperienza della malattia, nello stravolgimento della quotidianità, nella reazione di forza straordinaria, nella scoperta della vicinanza degli amici e della potenza dei legami autentici; infine, nella realizzazione di un sogno e, con esso, di un dono di speranza.

La storia di IO POSSO è il racconto di un passaggio: dallo stridore e dal frastuono all’armonia di suoni e voci. Perché accadesse questo passaggio è stato necessario trovare una sintonia: una sintonia con se stessi e con la voglia di esplorarsi; una sintonia di intenti, di tempi, di modalità comunicative; infine, una sintonia di parole ed immagini.

È così che si presentano le cene di solidarietà di IO POSSO: una convivialità di persone che, attraverso sintonie e sinfonie, si fondano in un unisono di battiti del cuore.

L’appuntamento di Lecce prevede la partecipazione di ORPHEO SPACE, in particolare della classe di canto del maestro Francesco Spedicato e della compagnia teatrale #officineorpheo diretta dal maestro Luigi Giungato. Quest’ultima presenterà una breve drammatizzazione di alcune parti del testo “Il Principe blu”.

COME PRENOTARE

Per prenotare le cene di Lecce, Roma e Portici è sufficiente effettuare una donazione del valore di euro 50,00 per persona attraverso la procedura online che trovate su http://www.ioposso.eu/cena-2022/ inserendo contestualmente i nomi delle persone per cui si prenota ed eventuali esigenze alimentari speciali. È possibile donare con carta di credito o bonifico bancario. Per la sola cena di Lecce è possibile anche il pagamento sul posto con contanti o POS ma solo dopo aver prenotato telefonicamente al numero 379 1296924.

Per la cena di Cernusco è invece obbligatoria la prenotazione telefonica.

“La Cena è il più tradizionale tra gli eventi di raccolta fondi che permettono di sostenere le attività della nostra associazione, che vive del contributo di supporter da ogni parte d’Italia – dice Giorgia ROLLO, presidente dell’associazione 2HE – IO POSSO. Moltiplicare le sedi della cena è un altro sogno che si realizza anche quest’anno, grazie alla disponibilità e al contributo di alcuni nostri sostenitori sparsi in tutta Italia cui va il più sentito grazie”.

GADGET IO POSSO NATALE 2022

Fin dalla sua prima edizione, nel giugno del 2015, la Cena di Beneficenza di Io Posso è una festa di condivisione e sensibilizzazione, un incontro conviviale, anche con momenti di intrattenimento, e occasione di presentare le attività di 2HE-IO POSSO.

Durante la serata, i volontari dell’associazione saranno presenti con uno stand con i diversi gadget di IO POSSO tra cui lo stesso libro “Il Principe Blu” e le novità del Natale 2022: la decorazione in ceramica interamente dipinta a mano sul tema 2022 “Sintonie e Sinfonie”, la scatola di cioccolatini e la piramide di delizie (in collaborazione con Maglio Arte Dolciaria), un modo gustoso e bello per sostenere IO POSSO.