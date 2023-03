Aeroporto del Salento, Pagliaro: “Centralità per sviluppo del Salento recepita dal presidente Vasile, che ha assunto impegni precisi”

SALENTO – “C’è un piano strategico di sviluppo dell’Aeroporto del Salento, ambizioso e concreto. Una rivoluzione da compiere nei prossimi anni, secondo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, che ci ha accolti questa mattina per un focus su servizi e criticità dell’aeroporto salentino”. Lo scrive in una nota consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Abbiamo sottoposto il nostro dossier e l’abbiamo esaminato punto per punto.

È emersa anche una novità importante : lo studio di fattibilità per la creazione di un’area doganale unica tra porto e aeroporto, per connettere scalo aeroportuale e terminal crociere, sul modello Boston.

Quanto al numero di voli e collegamenti nettamente inferiore rispetto a Bari, il presidente Vasile ha ammesso questa disparità, e ha condiviso la necessità di porvi rimedio, per le grandi potenzialità turistiche e non solo della terra salentina.

Ha spiegato che il problema dell’Aeroporto del Salento è l’insufficienza dello spazio per i parcheggi degli aeromobili e tutte le altre strutture a latere. Una carenza non facile da risolvere, perché richiede di ingrandire i piazzali e si sta lavorando per acquisire ogni spazio utile attorno all’aeroporto.

Abbiamo posto la questione dei parcheggi per i passeggeri del tutto insufficienti, che creano una situazione caotica. Vasile ha annunciato che sarà realizzata una sopraelevazione del parcheggio esistente. Invece per quanto riguarda il parcheggio esterno incustodito, gestito da una società del Comune, abbiamo chiesto di intensificare l’interlocuzione con l’amministrazione comunale per garantirne la sicurezza.

Buone notizie sul problema della cancellazione sistematica di voli, che ci è stato assicurato sarà risolto entro fine anno.

Nell’interlocuzione con le compagnie aeree, riguardo ai voli stagionali si punterà ad aumentare le rotte in ingresso per portare turisti in Salento, in modo da bilanciare l’incoming rispetto all’outbound verso località concorrenti.

Impegno anche sul fronte di una migliore coincidenza fra voli e traffico ferroviario, in modo da favorire le coincidenze.

Altri temi trattati, con promesse di soluzione, l’incremento dei desk di accettazione e la realizzazione dei finger per raggiungere i veivoli in decollo sulla pista.

Impegno anche a negoziare per un migliore posizionamento dei gate dei voli per Brindisi negli aeroporti di Roma e Milano.

Vigileremo sugli impegni assunti, perché la più grande infrastruttura del Salento abbia la centralità che merita, essendo nodo nevralgico per la crescita del territorio. In questo sarà importante anche lo sviluppo del trasporto pubblico locale, che sarà oggetto di un apposito tavolo con l’assessora Maurodinoia oggi impossibilitata a partecipare”.

1 of 3