Avanti tutta per l’Associazione IO NON MOLLO. Il supporto psicologico ai malati oncologici diventa anche domiciliare. ‘Io non TI mollo’ è il progetto finanziato dal Dipartimento Welfare – Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà e vincitore del Bando Regionale Puglia Capitale Sociale 3.0. Il progetto vedrà impegnati psicologi, psiconcologi e volontari nelsostegno psicologico domiciliare dei malati oncologici. Il testamento morale di Paolo Perrotta.

L’Associazione “IO NON MOLLO” nasce dalla volontà delcompianto imprenditore Paolo Perrotta e dalla sua idea che occorra offrire un supporto psicologico e anche monetario(quando necessario) a chi si ammala di patologie oncologiche e si trova all’improvviso a fare i conti con una realtà che spaventa e sconvolge. Un’esperienza di vita che ha segnato molti dei volontari impegnati nell’associazione e che oggi portano avanti con grande partecipazione e orgoglio il testamento morale di Paolo. IO NON MOLLO si spende, infatti, quotidianamente perrealizzare iniziative importanti per tutta la comunità salentina.

È di pochi giorni fa l’annuncio dei 23.000 euro di donazioni raccolte nel 2022 e che si trasformeranno presto in progetti solidali.

Ciò che l’associazione ha fatto in questo anno che sta per finire è stato presentato durante l’evento IO NON MOLLO DAY esattamente un mese fa, lo scorso 6 novembre: dall’apertura di due sportelli per il sostegno psicologico presso gli ospedali di Lecce e di Gallipoli, alla donazione di caschi refrigeranti per le pazienti in trattamenti chemioterapici sempre nei due nosocomi salentini, dai contributi economici ai malati costretti a spostarsi fuori regione alle Borse di studio e a tanto altro ancora.

Ma cosa succederà nel 2023? Anche il prossimo anno sarà ricco di iniziative solidali. Prevista, infatti, l’apertura di nuovi Puntid’Ascolto e di Sostegno Psicologico nei vari Presidi Oncologicidel Salento. I professionisti, psicologi e psiconcologi, coinvolti in questo progetto sono a carico dell’Associazione IO NON MOLLO.

La presidente dell’associazione, Paola Masciullo e il vicepresidente Antonio Perrotta, hanno confermato i progetti di sempre come le Borse di Studio destinate ai ragazzi meritevoli delle quinte classi dell’Istituto Secondario Superiore Salvatore Trinchese che proseguiranno gli studi scegliendo la Facoltà di Medicina e lo sportello per aiutare e supportare i malati oncologici, contribuendo anche alle eventuali spese di viaggio per chi è costretto a spostarsi fuori regione.

E adesso, grazie al progetto ‘Io non TI mollo’ finanziato dalla Regione Puglia potrà dare il supporto psicologico anche alle persone non autosufficienti che saranno raggiunte a casa propria dai medici che collaborano con l’associazione. IO NON MOLLO DAY 2022: ha vinto la generosità. La raccolta fondi dell’Associazione ha il suo evento principale nell’IO NON MOLLO DAY che quest’anno si è tenuto il 6 novembre 2022. Un evento di grande coinvolgimento emotivo che, anche in questa prima edizione post-pandemia, ha coinvoltooltre 200 volontari provenienti dalle associazioni locali. Una giornata straordinaria che ha unito medici, istituzioni, artisti, associazioni locali e l’intera comunità: il pranzo solidale, un talk con i medici, il Concerto di beneficenza con artisti di spicco della musica salentina.

Per il Pranzo Solidale si sono registrati grandi numeri: oltre 1500 persone, 2 quintali di pasta, 1 quintale di passata di pomodoro, oltre 2 quintali di carne, 2500 panini, olio, vino, acqua, birra, dolci e caffè, molto di ciò proveniente dalle offerte di imprenditori generosi che hanno sposato appieno la causa dell’Associazione.Donati anche gli allestimenti, il palco, il servizio di vigilanza e tutto quanto è stato necessario agli organizzatori. Il Pranzo Solidale si è chiuso con le incursioni musicali dei Vasapiedi, spazio a cura di Frutta Eventi.

Dopo il pranzo, l’approfondimento scientifico con il contributo dei medici Vimercati, Quarta, Gnoni, Federico, Licchetta e Berio che hanno sottolineato l’importanza della presenza di IO NON MOLLO sul territorio, in prima linea per la promozione delle attività di prevenzione e l’avvio di iniziative fondamentali come l’apertura dei Punti di Ascolto e di Sostegno psicologico gestito da psiconcologi.

Ma IO NON MOLLO, a cui è stata riconosciuta la grande capacità di coinvolgimento e la caparbietà di procedere spesso tra mille difficoltà, ha anche la responsabilità di indicare la strada alla politica, alle istituzioni. Ed è stato così con i caschi refrigeranti che contrastano la caduta di capelli nei pazienti oncologici trattati con chemioterapia: un’attività che ha fatto da apripista perché dopo i primi due caschi acquistati dall’Associazione e donati agli Ospedali di Lecce e di Gallipoli, la Regione Puglia, come prima regione italiana in tal senso, ha dedicato 500mila euro della Legge di Bilancio alla voce caschi refrigeranti di cui saranno dotati tutti i Presidi Oncologici Pugliesi.

La musica è Vita!

IO NON MOLLO DAY è andato avanti tutta la notte. Una notteche ha visto protagonista la musica e che ha fatto cantare e ballare una piazza intera. Sul palco, tantissimi artisti salentini che si sono esibiti per un indimenticabile Concerto di Beneficenza, organizzato con la direzione artistica di Titti Stomeo.

Sul palco di Largo Primo Maggio, musica e solidarietà, strette in un unico grande abbraccio dedicato a tutti i malati oncologici, hanno vibrato forte con l’energia di Terron Fabio, Puccia, Enzo Petrachi, Antonio Castrignanó, Alessandra Caiulo, Giancarlo Paglialunga, Carmine Tundo, Malamore, Cristiana Verardo, Merifiore, Sofia Brunetta, Simone Perrone, Manufunk, Chiara Corallo, Tekemaya, Marta De Giuseppe, Accasaccio, Ade E Steppo, Miss Mykela, TransalentOM, Gabriele Blandini, Antonio Dema de Marianis, Paco Carrieri, Gino Semeraro, Mike Minerva, Emanuele Calvosa. Appuntamento al 2023 con altre iniziative e tanti sogni da avverare ma intanto…a Natale se decidete di fare un gesto di bontà, fate una piccola donazione: consentirà all’Associazione IO NON MOLLO – Amici di Paolo di continuare a far sentire la propria vicinanza ai malati oncologici e alle loro famiglie.