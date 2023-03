Consiglio regionale: approvati altri articoli delle disposizioni per il bilancio. Ridotto il contributo ai Consorzi, concesso un milione alla diagnosi precoce di malattie rare

Ridotto a 9 milioni di euro, rispetto ai 10 milioni previsti nel testo delle disposizioni per il bilancio, il contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati. E’ stato, quindi, concesso con un subemendamento del governo, il milione di euro restante, per far fronte in parte, alla proposta emendativa del consigliere Amati di finanziare la legge istitutiva del progetto di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica, con l’intero importo destinato ai Consorzi di bonifica.

Modificata la legge regionale in materia di accesso ad internet e superamento del digital divide al fine di rendere più agevole l’attuazione ed evitare spreco di risorse. Indicato l’importo di 500 euro come tetto massimo del beneficio, la cui erogazione è condizionata alla prova di titolarità dell’abbonamento ovvero dall’acquisto di uno strumento informatico per una spesa almeno pari a 500 euro. Le modifiche riportate consentiranno ai comuni di erogare il beneficio in misura pari alla spesa sostenuta o comunque comprovata dal beneficiario. Favorendo delle economie.

Link Sponsorizzato

Trecento mila euro come contributo da corrispondere alla città pugliese che dovesse aggiudicarsi il titolo di Capitale culturale di Puglia.

Per la costruzione di una fondazione promossa dalla Regione e dagli enti territoriali della Capitanata, sono stanziati 250 mila euro annui per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia.