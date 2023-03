Il derby è biancoverde: l’Allianz Colazzo Galatone batte 3-0 il Galatina

Non si ferma più l’Allianz Colazzo Galatone. Sesta vittoria di fila per i ragazzi di mister Cavalera e domenica nella decima giornata di volley maschile di serie B girone H ne fa le spese l’Olimpia Sbv Galatina. Nel “derbyssimo” salentino i biancoverdi si impongono al palasport di Galatina per 3-0 dopo l’ennesima convincente prestazione e tre set vinti con ampio margine (25-16; 25-17; 25-14). Con 23 punti in classifica è confermato il terzo posto alle spalle di Leverano e Grottaglie, entrambe a quota 30 (e che domenica prossima si sfideranno tra loro). A fine gara il capitano dell’Allianz Colazzo Galatone Donato Musardo non ha dubbi: “È stata una bella partita, abbiamo giocato con la giusta concentrazione per non far rientrare in partita gli avversari, ci aspettavamo un derby molto sentito e così è stato. Grazie al nostro pubblico che ci ha dato una grossa mano”. Musardo pensa poi al prossimo match: “Sabato torniamo a giocare in Campania, affronteremo il Pomigliano mentre le prime in classifica si affronteranno tra loro. Noi però dobbiamo pensare solo al nostro percorso e preparare a dovere la prossima gara”. Una posizione condivisa dal presidente dell’Allianz Colazzo Galatone Giuseppe Giuri: “Dopo anni torna il derbyssimo contro il Galatina e lo vinciamo tre a zero. Formalmente si tratta di una vittoria in casa ma nei fatti è l’ennesima trasferta poiché le gare interne quest’anno le disputiamo proprio a Galatina. Tornando alla partita, era importante dare continuità ai risultati, adesso andiamo avanti senza pensare agli altri. Niente distrazioni guardando la classifica – avverte il presidente Giuri – ma continuiamo per la nostra strada, anche con questo pubblico meraviglioso come sempre”.

Link Sponsorizzato

Tabellino

Allianz Colazzo Galatone – Olimpia Sbv Galatina 3-0

Link Sponsorizzato

(25-16; 25-17; 25-14)

Allianz Colazzo Galatone: Latorre 3, De Filippis, Zanettin 20, Musardo 8, Garofalo 9, Barone (L), Russo 8, Calò, Schiattino, Papa 5, Lentini, Carrozzini, Rizzello (L); allenatore Cavalera.

Olimpia Sbv Galatina: Apollonio (L), Rossetti 2, Scita 8, D’Alba, D’Antoni, Pacelli 10, Zanette 4, De Micheli 6, De Matteis (L), De Lorentis 1; allenatore Monaco.