Lecce – Lazio, info biglietteria

LECCE – A partire dalle ore 10:00 di martedì 27 dicembre 2022, sarà attiva la vendita dei biglietti per la gara del Campionato di Serie A TIM 2022/2023 Lecce – Lazio in programma mercoledì 04 gennaio 2023 ore 16.30 (apertura porte 14.30).

Si invitano i tifosi a:

prendere visione e a rispettare il Regolamento d’Uso dello stadio comunale “Ettore Giardiniero”, il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso e le disposizioni per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in occasione di eventi sportivi reperibili per intero sul sito ufficiale (http://www.uslecce.it/page/685425152103/stadio-comunale- ettore-giardiniero);

premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso;

raggiungere lo stadio con debito anticipo per consentire al personale di servizio di effettuare i necessari controlli di sicurezza;

attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo.

Link Sponsorizzato

La raccomandazione è sempre la stessa: arrivare con congruo anticipo garantendo almeno 90′ di cuscinetto prima dell’inizio della partita evitando lunghe file che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio.

Si raccomanda di prendere visione del piano di viabilità in vigore 4 ore prima della gara. Chi avesse bisogno di informazioni potrà contattare il servizio assistenza Ticketing 334.2844565 .

Link Sponsorizzato

Prezzi biglietti:

Settore INTERO € RIDOTTO U14 € Poltronissime 140,00 55,00 Tribuna Centrale Sup 55,00 23,00 Tribuna Centrale Inf. 35,00 16,00 Tribuna Est 25,00 13,00 Curve / Distinti 19,00 9,00 Ospiti 19,00 9,00

*più commissioni di servizio Vivaticket

RIDOTTO U14 – Riservato ai bambini / ragazzi che al momento dell’acquisto non abbiano compiuto il 14 anno di età. I minori fino al compimento del 6° anno di età avranno libero accesso senza diritto di posto assegnato (obbligo di tagliando dal 7° anno di età).

Punti Vendita

▪ BIGLIETTERIA ON-LINE anche il giorno della gara al link uslecce.vivaticket.it (previa registrazione al sito www.vivaticket.it), in modalità HOME TICKETING, preferibilmente in formato digitale da scaricare sul proprio cellulare.

▪ PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE

per tutti gli acquisti è obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie Punti Vendita Autorizzati Vedi elenco disponibile al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

▪ BOTTEGHINI STADIO – Non abilitati alla vendita dei biglietti.

Attivi il giorno della gara dalle ore 14:30 alle ore 17:00, solo per i servizi di RITIRO ACCREDITI e CAMBIO UTILIZZATORI.