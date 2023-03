Museo delle Luminarie, passi in avanti grazie alla Regione Puglia

SCORRANO – L’Associazione Luminaristi Pugliesi esprime soddisfazione per l’iniziativa dell’Assessore Regionale, Alessandro Delli Noci che ha promosso e sostenuto l’iniziativa del Comune di Scorrano finalizzata alla realizzazione di un Museo delle Luminarie che raccogliesse ed esprimesse i valori e la valenza dell’antica arte delle decorazioni lignee luminose.

La previsione nella legge di bilancio della Regione Puglia 2023 apre uno scenario importante nel quale l’Associazione intende svolgere un ruolo di rilievo con la certezza di contribuire alla valorizzazione ed all’immagine della Puglia.

Come sostiene il Presidente dei Luminaristi Pugliesi Vito Maraschio: “l’attività dell’Assessore Delli Noci di attenzione per le Luminarie, già dimostrata con la presentazione di un Disegno di Legge, segna un altro passo in avanti.

Con la Regione Puglia e con il Comune di Scorrano siamo certi di poter raggiungere grandi traguardi”.