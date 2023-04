Giovedì 19 gennaio due cortometraggi del regista salentino Gino Brotto Teatro Terramare

NARDO’ (Lecce) – Teatro Terramare in Corso Vittorio Emanuele, Nardò, giovedì 19 gennaio 2023 ore 20.30 proiezione ” Il bimbo 1337 ” e ” 1996 ” , cortometraggi di Gino Brotto e live performance di Giusy Zangari, Giorgia Portaluri, Riccardo Notarpietro e dei giovani ragazzi protagonisti del film.

Conducono la serata Maria Antonietta Vacca e Marco Renna.

Con il patrocinio del Comune di Nardò, assessorato alla Cultura, Giulia Puglia.

Ingresso gratuito

Il Comune di Nardò, da sempre molto attento alle tematiche sociali, in collaborazione con Breight film, presenta 2 cortometraggi del regista salentino Gino Brotto, interamente realizzati in Salento, nella splendida cornice del Teatro Terramare di Corso Vittorio Emanuele a Nardò.

“Il bimbo 1337” racconta la storia di Gioele, un bambino ebreo, vittima delle persecuzioni naziste insieme alla sua famiglia, deportato dalla sua casa di Parigi ed in seguito cresciuto nei campi di concentramento. Il bimbo racconta i suoi ricordi, con l’ingenuità tipica della sua età, ma contemporaneamente con la consapevolezza di chi li ha vissuti.

Il film è stato realizzato in linea con i principi della Giornata Internazionale della Commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto istituita dall’ONU nel 2005, per conoscere e ricordare; solo il ricordo ci permette di riflettere sui terribili sbagli commessi e di sperare che tali errori non si ripetano più. Dall’omonimo libro di Cosimoclaudio Carrozzo. Musiche di Davide Danielis.

attori: CRISTIAN DELLA MONACA, DARIO PINTAUDI, DONATELLA MINGIANO, ELENA FINOCCHIETTI, ADDOLORATA CUDAZZO, ADRIANO DE LUCA, ALESSANDRA LEZZI, ANTONIO CASTO, BARBARA DONNO, CARLO DISO, CARMELA DELL’ANNA, CARMELA PICCI, CARMEN BUCCELLA, CARMINE BIANCO, CATERINA QUARTA, CLARISSA LUPERTO, ENRICO DISO ERIKA, CAPUTO FRANCESCO, CASTO GIACINTA, VENTURI GIAN ROCCO, CASTO GIANLUIGI LETIZIA, GIORGIA PORTALUR,I GIOVANNI ZECCA, GIUSEPPE MUSARDO, GIUSEPPE PERRONE, ISMAELE MENGOL,I KATIA DE RICCARDIS, LUIGIA MONACO, MARIA LUCE DE PASCALIS, MATTIA MASCIULLO, NATALINA MERCUTELLO, NICOLÒ MASCIULLO, NICOLÒ PALUMBO, NICOLÒ SERGIO, PAOLO FACHECHI, PIERLUIGI MENGOLI, RICCARDO LETIZIA, ROBERTO ZIZZARI, SABINA GRECO, SANDRA BARI, SANDRO GENOVASI, SILVIA ROSSETTI, THIAGO MENGOLI, COSIMOCLAUDIO CARROZZO, DILETTA CARROZZO, JULIAN BROTTO, LUCA MELE, MATTIA MONACO, REBECCA MELE, RITA MARRA , VALENTINO CINOTTI

“1996”

Liberamente ispirato al libro “Un amore impossibile ma eterno”, di Daniela Maruccia. Da un’idea di Rosanna Verter, sceneggiatura Mattia De Pascali, musiche Riccardo Notarpietro, casting e direzione artistica Rita Marra, scenografie Walter Taurino, fonico Julian Brotto, regia Gino Brotto con Francesca Piri, Anna Laura Ruberto, Antonio Geusa, Dario Pintaudi, Emily De Pace “1996” racconta quei momenti terribili, vissuti da Francesca, allora bambina, che segneranno per sempre la sua vita.

Le musiche, scritte da Riccardo Notarpietro , sono inoltre un inchino al maestro Battiato, oltre ad alcune citazioni presenti nel film.

