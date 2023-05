Basket in carrozzina, Serie B: sabato in programma Lecce – Catania

Conquistato il derby di Puglia (vittoria in casa del Bari con il punteggio di 57 a 49) la Lupiae Team Salento si appresta a ricevere il Cus Catania.

Il match, valevole per la prima giornata di ritorno del girone D del campionato nazionale di basket in carrozzina, sarà per i ragazzi di coach Calò l’occasione per tentare di consolidare il secondo posto (accedono ai playoff le prime due squadre di ogni girone).

Un girone d’andata, quindi, più che positivo in linea con la Storia della Lupiae Team Salento.

A tal proposito Rocco Bortone, vice allenatore e pioniere insieme a Sergio Garzya della nascita del basket in carrozzina in Puglia, ha così dichiarato: “Se penso a questa avventura sportiva iniziata nel Duemila direi che il bilancio è più che positivo. Certo ci manca il sigillo della prima promozione in A, sfiorata negli ultimi anni per ben due volte, ma è anche vero che tanti sono i successi oltre il campo, nelle piazze, nelle aule e in tanti altri luoghi di aggregazione, al fine di far capire a tutti quanto sia importante la funzione dello Sport ad ogni livello”.

Classifica

10 punti: Taranto

6: Lecce

4: Pontecagnano (SA), Palermo e Bari

2: Catania

Informazioni sul match

Sabato 11 febbraio 2022

“PalaVentura” di piazza Palio a Lecce ore 17:00 (ingresso gratuito).

1^ giornata di ritorno del campionato di Serie B di basket in carrozzina, girone D

Lupiae Team Salento – Cus Catania

Possibilità di seguire il match in diretta streaming sulle pagine Facebook di Salentoinlinea e Asdlupiateamsalento e sul canale You Tube di Salento in Linea.

Telecronisti: il giornalista Pino Montinaro e l’avvocato Piergiogio Fiorentino

Operatori di ripresa: Roberto e Giacomo De Pascalis