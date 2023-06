A Tricase un’altra tappa de “L’Anello del Bello”

TRICASE (Lecce) – La Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che il dal 16 al 19 Marzo a Tricase, in occasione del XXX Anniversario del Dies Natalis del venerabile Don Tonino Bello, si svolgerà una delle tappe de “L’Anello del Bello”, una serie di iniziative per ricordare la figura del Vescovo di Molfetta.

L’evento è realizzato nell’ambito del Progetto “In memoria del Bello”, con il contributo della Regione Puglia – Teatro Pubblico Pugliese e con il patrocinio del Comune di Tricase e della Diocesi Ugento – S. Maria di Leuca, unico cammino ad anello in Puglia e candidato all’Atlante dei Cammini di Puglia.

Il programma della quattro giorni prevede per Giovedì 16 marzo alle ore 19.00 in Piazza Pisanelli presso le Scuderie di Palazzo Gallone si svolgerà una Riflessione su “Don Tonino, pastore di Misericordia”, a cura di don Stefano Ancora, Vicario episcopale per la Pastorale della Diocesi Ugento – S. Maria di Leuca e Parroco di San Giovanni Bosco ad Ugento, seguirà la Presentazione dell’Anello del Bello con la consegna del “sigillum” alla comunità di Tricase.

Nella serata successiva, in collaborazione con l’Associazione NarrAzioni, nella Chiesa di San Domenico, in Piazza Pisanelli, dalle ore 20.00 venerdì 17 Marzo allo stesso orario di Sabato 18 marzo si svolgerà l’iniziativa: “24h di Bello”: lettura continua degli Scritti di don Tonino dalla voce della gente feriale. Sempre in Piazza Pisanelli, dalle ore 10.00 alle ore 19.00,di Sabato 18 Marzo, sarà possibile partecipare a SIT-IN ” Raccontaci il tuo Bello: raccolta di testimonianze su don Tonino Bello.

Nella giornata di Domenica 19 Marzo nella Chiesa Madre – Natività della Beata Vergine Maria alle ore 10.00 sarà celebrata una Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, al termine, si svolgerà l’inaugurazione della Pietra Miliare da parte di Antonio De Donno, Sindaco di Tricase. Alle ore 19.00, in Piazza Pisanelli, sarà possibile partecipare alla Festa di comunità “Fisarmonia”, un concerto di fisarmonica di Officina Salentina, per augurare, guardando il cielo: “Buon compleanno don Tonino Bello” ·

Dal 16 marzo al 2 Aprile, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00, con il Patrocinio e con il contributo del Comune di Tricase, presso le Scuderie di Palazzo Gallone in Piazza Pisanelli sarà possibile ammirare la Mostra “Il Potere dei Segni”.

“L’Anello del Bello” è un cammino giubilare con un percorso culturale e spirituale sul pensiero e la spiritualità di don Tonino Bello, che geograficamente forma un anello che parte e torna a De Finibus Terrae e che attraversa il territorio del Capo di Leuca toccando i luoghi che hanno formato la personalità e la spiritualità di don Tonino Bello.

L’iniziativa ha preso avvio a Salve lo scorso 26 febbraio e dopo Ugento e Barbarano del Capo, frazione di Morciano di Leuca, e Tricase, nelle prossime settimane raggiungerà Collepasso, Vaste, frazione di Poggiardo, Gallipoli, Castro, Alessano, per poi concludersi a S. Maria di Leuca – De Finibus Terrae

Significativa la tappa di Tricase, cittadina dove don Tonino Bello fu Parroco della Natività della Beata Vergine Maria dal 1° gennaio 1979 sino al 10 agosto 1982, quando venne eletto Vescovo di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi. A Tricase ricordano ancora una Piazza Pisanelli stracolma di fedeli, la sera del 30 ottobre 1982, quando il Venerabile fu consacrato Vescovo, con l’imposizione delle mani di Mons. Michele Mincuzzi, allora Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca.

