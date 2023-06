Bande musicali. Lopalco : “Scritta una bella pagina di valorizzazione delle nostre tradizioni”

“Con l’approvazione oggi in VI Commissione della pdl in materia di “Valorizzazione, promozione e sostegno della Cultura bandistica pugliese” che modifica la legge quadro regionale n.7 del 2013 raggiungiamo il duplice obiettivo di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell’intera comunità, le bande tradizionali pugliesi e di scrivere un altro importante capitolo del grande libro che mette a sistema cultura e tradizioni proprie della nostra regione.” Lo dichiara il consigliere Pierluigi Lopalco, gruppo Misto(art. uno) a seguito della seduta della VI Commissione.

“Un risultato frutto della collaborazione sinergica tra la Commissione, gli uffici del Dipartimento Cultura, il Direttore Aldo Patruno, la Consigliera delegata Grazia Di Bari e i tanti attori coinvolti che in questi mesi abbiamo audito e che hanno contribuito, con suggerimenti e proposte, ad arricchire il testo e renderlo più rispondente alle necessità di tutti i soggetti attivi in questo settore. Il suggerimento che ho avanzato nel corso della Commissione odierna è di non fermarsi qui, ma di lavorare affinché si compia un ulteriore passo in avanti per mettere a sistema tutte le differenti attività culturali presenti in Puglia, a cominciare dalla fitta rete di biblioteche, affinché diventino luoghi di aggregazione non solo per chi vuole leggere o fare iniziative, ma anche per tutti coloro che vogliono suonare, avvicinarsi al mondo della musica e portare avanti il ricco patrimonio tradizionale pugliese. Lavoriamo affinché tutte queste attività si fertilizzino le une con le altre e a questa legge, una volta approvata in Consiglio regionale, siano garantiti tutti gli strumenti necessari per trovare piena attuazione.”