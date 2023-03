Elia Aggiano della Leo Constructions Racing Team trionfa al trofeo E’ Pumarej

Il 5° Trofeo E’ Pumarej ha visto Elia Aggiano salire sul gradino più alto del podio della gara su strada svoltasi domenica scorsa a Bagnara Calabra. L’ex professionista e portacolori della Leo Constructions Racing Team, si è cimentato su un circuito della lunghezza di 7400 metri ripetuto più volte, facendo registrare il tempo di 59:07.160. Il brindisino ha battuto la concorrenza issandosi al primo posto. Aggiano si è reso protagonista di una prova superlativa riuscendo a spuntarla in volata con l’ausilio di un grande lavoro di squadra.

Una prova di carattere e di grande sostanza, che ha dato inorgoglito il gruppo ciclistico leccese presieduto da Ivano Telesca e sostenuto dai fratelli Elio, Massimo e Andrea Leo. Il Trofeo è stato valevole come seconda prova del campionato regionale Uisp Calabria ed è stato organizzato dal Team Bike Bagnara. La gara è stata aperta alla Federazione ciclistica italiana e a tutti gli enti di promozione sportiva. Il 12 marzo il team leccese si era già messa in luce a Crispiano con l’ottima prestazione di Fabio Ciccarese. Il salentino è giunto al secondo posto del Trofeo delle 100 Masserie valevole come prima tappa del Cicloamatour.

