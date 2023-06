Frigole e Pug, Mola: “Rafforzare l’agricoltura e la residenzialità per sviluppare il futuro della borgata”

“Le proposte della comunità di Frigole riguardo al Pug sono chiare. In primis è necessario rafforzare la vocazione agricola del territorio retrostante il litorale. L’agricoltura nel territorio a nord di Lecce, frutto delle grandi opere di bonifica del secolo scorso, ha bisogno di imprese agricole moderne e concorrenziali. Il Pug deve creare le condizioni adatte per il rilancio dell’agricoltura, consentendo la localizzazione di infrastrutture necessarie alla sviluppo di un’agricoltura moderna, come le serre e i depositi di stockaggio”. Lo dichiara Ernesto Mola, consigliere di Civica, che prosegue. “Inoltre, occorre favorire la residenzialità e lo sviluppo commerciale delle borgate limitando il consumo di suolo.

Nel passato – prosegue il consigliere di Civica – la scelta operata ai tempi delle bonifiche fu di concentrare la residenzialità di operai e contadini nelle borgate, insediando nei poderi soltanto le case coloniche. Pensiamo che possa essere questa la scelta da confermare, puntando innanzitutto sul riuso delle volumetrie esistenti, ma consentendo anche lo sviluppo residenziale e commerciale delle borgate. È opportuno poi completare il recupero del territorio, dei canali, dei manufatti delle bonifiche del ‘900, delle masserie. Fondamentale è dare corso alle scelte del Piano delle Coste del Comune di Lecce, che può offrire nuove occasioni di imprenditorialità e sviluppo, che avranno forti ripercussioni sull’economia locale e sul turismo. Infine – conclude Mola – è necessario favorire un turismo sostenibile e destagionalizzato. Oltre al mare, anche la campagna, la macchia, il godimento del paesaggio, della cultura locale, dei prodotti tipici, dei beni materiali e immateriali del territorio possono essere attrazione per un turismo sostenibile e destagionalizzato. Il Pug deve prevedere servizi e infrastrutture che possano favorire lo sviluppo e la diversificazione dell’offerta turistica”