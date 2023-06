Il vicepresidente del consiglio regionale Casili al workshop “La cannabis medicinale in Puglia. Stato dell’Arte e Prospettive Future”

Il vicepresidente del consiglio regionale Cristian Casili ha preso parte questa mattina al primo workshop “La cannabis medicinale in Puglia. Stato dell’Arte e Prospettive Future” organizzato all’istituto CNR NANOTEC di Lecce.

“Nel 2022 – spiega Casili – sono stato promotore di un finanziamento di 800mila euro per la costituzione di un polo d’eccellenza per sostenere la ricerca scientifica sugli usi medici della cannabis e dei cannabinoidi; per la caratterizzazione chimico- farmaceutica delle varietà di canapa industriale e per il sostegno alle relative attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico. Parliamo di un settore che ha potenzialità incredibili, per cui la Puglia deve giocare un ruolo da protagonista. Innovare vuol dire questo, investire dove si possono creare opportunità di mercato e lavoro, superando stereotipi e barriere culturali con una visione vincente. Voglio ringraziare i relatori intervenuti oggi per i loro contributi e le proposte fatte. I dottori Gigli, Cannazza e la dottoressa Citti del CNR di Lecce hanno parlato dell’origine della cannabis medicinale e dei risultati del centro di ricerca sulla cannabis medicinale; sulla normativa nazionale si è soffermata la dottoressa Apuzzo, già Direttrice dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, mentre la direttrice del Dipartimento farmaceutico della Asl di Taranto dott.ssa Moscogiuri ha parlato degli aspetti normativi in Puglia. Sulle esperienze delle Asl e gli sviluppi futuri si è concentrato l’intervento della dottoressa Paola Stasi Responsabile UOSD della farmacia del Pta di Maglie e sull’uso della cannabis medicinale nella farmacia di comunità ha relazionato Ernesto Straziota, farmacista di comunità nella farmacia San Rocco di Valenzano. Degli impieghi clinici della cannabis medicinale ha parlato il dottor Felice Spaccavento, Direttore UOC Cure Palliative della ASL Bari, mentre un focus sugli estratti oleosi standardizzati a base di cannabis è stato fatto dalla dottoressa Viviana Di Palma specialista della Farmalabor. La nostra Regione si è dimostrata da sempre molto attenta alla questione Cannabis, tanto che è stata la prima a legiferare in tal senso e oggi è possibile somministrare a tanti pazienti i preparati galenici. C’è ancora tanto lavoro da fare, iniziando dalla sensibilizzazione dei medici, vi sono ancora troppi pochi prescrittori, con la piena consapevolezza offerta dai dati scientifici sulla cura di molte patologie, laddove altri farmaci si dimostrano inefficaci. È emersa l’importanza di un tavolo tecnico in Regione per mantenere vivo il confronto tra medici, farmacisti e tutti gli attori interessati, in modo da essere sempre aggiornati sugli sviluppi delle nuove ricerche. Richiesta di cui mi farò portatore con gli assessori competenti. Il tecnopolo potrebbe offrire alle farmacie territoriali ed ospedaliere servizi come corsi di formazione per l’allestimento di preparazioni galeniche a base di cannabis in farmacia e supporto alle industrie farmaceutiche e cosmetiche pugliesi. Lo dobbiamo a tutti quei pazienti che oggi sono in terapia con la cannabis e che hanno difficoltà a reperire i farmaci”.