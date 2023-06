Legge sulle Bande della tradizione pugliese, Metallo: “Con 1 milione e mezzo di euro l’arte è più democratica”

“Sono davvero felice dell’entusiasmo unanime che si è creato intorno a questa legge. Per la costruzione di questa proposta ho voluto creare un processo ampio davvero, che partisse innanzitutto dai territori, dai tanti e dalle tante professioniste della musica che di musica vivono, o provano a vivere. Direttori di Conservatorio, Maestri di Banda, organizzatori di eventi della tradizione e Amministrazioni che le Bande le ospitano e vogliono valorizzarle come patrimonio identitario delle proprie comunità: ho incontrato in lungo e in largo in tutta la Puglia, e in particolare nel mio Salento, le tante voci che hanno composto gli articoli della proposta di legge. In ogni parola ci sono le loro istanze, i loro sogni e i loro bisogni. E tanti ne abbiamo incontrati anche in Commissione, insieme ai Commissari con cui abbiamo fatto un lavoro di studio e definizione legislativa dei contenuti.” Lo scrive in una nota il presidente Donato Metallo, a margine dei lavori della VI Commissione in cui è stata approvata all’unanimità la proposta di legge sulle Bande della tradizione pugliese, di cui è proponente.

“Ci siamo confrontati molto con il Dipartimento Cultura della Regione e il direttore Aldo Patruno che ringrazio, con la Consigliera delegata Grazia Di Bari che ha seguito passo dopo passo tutto l’iter.

Insieme abbiamo deciso di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, e inserire questa Legge in quella quadro regionale n. 17 del 2013 sulla Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Puglia. Per dire con ancora più convinzione che la tradizione bandistica pugliese è parte fondamentale dell’identità, del patrimonio culturale, professionale e sociale della nostra regione. La Banda è arte democratica, che non vede differenza tra il figlio del contadino e quello del medico, tutti potevano e ancora potranno imparare la musica dai maestri dei paesi. E con un investimento di 1 milione e 500 mila euro in 3 anni, ora ancora di più.

È una proposta di legge che promuove il recupero, la digitalizzazione e la valorizzazione delle partiture bandistiche, istituisce il Museo diffuso della Banda, sostiene gli eventi di promozione, e concretamente il lavoro delle Bande della Tradizione, attraverso un investimento per l’acquisto di strumenti, per gli spostamenti, per la formazione.

Il prossimo passo, quindi, sarà la calendarizzazione e discussione in Consiglio regionale, dove la proposta potrebbe diventare legge con un’approvazione all’unanimità. Visto il lavoro sinergico di tutte le parti politiche in Commissione”.