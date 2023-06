OSS, Cera deposita mozione: “Governo proroghi graduatorie del concorso”

“Prorogare l’efficacia delle graduatorie, come stabilito dalla riforma Madia, da 2 a 4 anni, soprattutto per salvaguardare le posizioni dei partecipanti ai concorsi da operatore socio-sanitario: è l’obiettivo della mozione che abbiamo depositato per impegnare la Giunta pugliese a chiedere al governo l’approvazione di provvedimenti legislativi che vadano in questa direzione.” Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“In Puglia, come è noto, si è svolta la procedura concorsuale per la copertura di 2445 posti da oss, la cui graduatoria è scaduta il 4 novembre scorso. Di solito, su queste scadenze interviene il decreto Milleproroghe, ma l’ultimo non ha previsto alcuna proroga delle graduatorie per il reclutamento di personale sanitario. Ciò potrebbe causare non pochi disagi e disservizi a danno dei pazienti oltre a rappresentare il tradimento di legittime aspettative di chi anela all’immissione nei ruoli. Pertanto, ci auguriamo che i colleghi condividano l’esigenza sottesa e si possa procedere ad una celere approvazione della mozione: un atto che parla di speranze di un posto di lavoro, ma anche di qualità del servizio sanitario offerto ai cittadini”.