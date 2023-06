Toni Capuozzo e Raffaella Fanelli in Salento a Novoli per il Premio Nabokov

NOVOLI – Sabato 18 marzo 2023 a partire dalle ore 16, presso lo storico Teatro Comunale di Novoli si terrà la XVII° cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nabokov. Gli autori finalisti saliranno sul palco per presentare la propria opera finalista, intervistati da Andrea Giannasi e Gianpaolo G. Mastropasqua. Annamaria De Luca, accompagnata dalla chitarra di Giuseppe Serio apriranno con un incipit di lettura poetica la prima sezione di poesia edita. Ospiti di questa edizione i giornalisti Raffaella Fanelli e Toni Capuozzo.

La giornalista Raffaella Fanelli, autrice di numerose inchieste e servizi per il Corriere della Sera, Repubblica e Panorama (per la carta stampata), a Verissimo, Quarto Grado, Chi l’ha visto, Linea Gialla (per la televisione) riceverà la prestigiosa targa in memoria del giornalista Pino Scaccia – già presidente del premio. Nell’occasione, Raffaella Fanelli presenterà il suo ultimo libro “La strage continua. La vera storia dell’omicidio di Mino Pecorelli” edito da Ponte alle Grazie. La giuria ha voluto consegnarle il premio per la professionalità, la dedizione e per il lavoro svolto in questi anni.

Sul palco anche il giornalista Toni Capuozzo che parlerà della sua esperienza di inviato speciale per il TG5. Toni Capuozzo, Vicedirettore del TG5 fino al 2013, dal 2000 ha curato e condotto “Terra!”, settimanale del TG5 per dieci anni e poi in onda su Retequattro, sotto la direzione di Videonews. Ha tenuto inoltre, su TGcom24, la rubrica Mezzi Toni. Nel 2022, in occasione del trentennale dall’assedio di Sarajevo, ha realizzato per Mediaset lo speciale “Sarajevo 1992-2022, ritorno all’inferno”.

I due giornalisti saranno intervistati da Andrea Giannasi.

A seguire la cerimonia di premiazione del Premio Nabokov 2021. La rassegna, organizzata da Interrete di Piergiorgio Leaci e dall’editore Andrea Giannasi, vede come partner La Regione Puglia, La Provincia di Lecce, Il Comune di Novoli e l’attiva partecipazione del Sindaco Marco De Luca e dell’assessore Sabrina Spedicato.

Sito del Premio

www.premionabokov.com