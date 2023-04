coppapugliavolley, ecco le 4 regine di Coppa Puglia

Si sono giocate sabato le Finali di Coppa Puglia, giornata che contraddistingue da sempre il week end pasquale della pallavolo pugliese. A trionfare sono state Panbiscò Altamura (CF), Conad Lecce Volley (CM), Windor Crispiano (DF), NVP&Mater Polignano (DM) nelle rispettive finali giocate ad Altamura, Bari, Gioia del Colle e Monopoli. Una giornata di festa sugli 8 campi di gara che ha coinvolto atleti, tifosi ed appassionati di tutta la Puglia in quello che è il primo traguardo stagionale della pallavolo pugliese che si prepara alla fase post season con i Play Off e i Play Out. Questi i risultati della giornata:

Coppa Puglia D Femminile

08/04/23 11:00 – Semifinali

WINDOR CRISPIANO – NVG JOY VOLLEY 3-0 (25-20, 29-27, 25-16)

FARMACIA PRESICCE SPONGANO – MAGIC VOLLEY GALATINA 1-3 (13-25, 21-25, 25-21, 13-25)

SAB 08/04/2023 17:00 – Finale (Palasport “Pinuccio Capurso” – GIOIA DEL COLLE – (BA)

WINDOR CRISPIANO – MAGIC VOLLEY GALATINA 3-0 (25-18, 25-13, 25-23)

Coppa Puglia C Femminile

08/04/23 11:00 – Semifinali

PANBISCO’ ALTAMURA – LEO COSTRUZIONI MONTERONI 3-1 (25-13, 24-26, 25-19, 25-12)

ASD AURORA VOLLEY BRINDISI – SCHOLA SARMENTI NARDO’ 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)

SAB 08/04/2023 17:00 – Finale (Palasport “Cupola” – ALTAMURA – (BA))

PANBISCO’ ALTAMURA – ASD AURORA VOLLEY BRINDISI 3-1 (25-13, 22-25, 25-13, 25-11)

Coppa Puglia C Maschile

08/04/23 11:00 – Semifinali

CUS BARI ASD – CONAD LECCE VOLLEY 2 – 3 (25-27, 25-16, 25-21, 19-25, 16-18)

GIOKIDS VIRTUS POTENZA – ASD FALCHI UGENTO 3-2 (25-23, 22-25, 19-25, 27-25, 16-14)

SAB 08/04/2023 17:00 – Finale (Palazzetto CUS Bari – BARI – (BA)

CONAD LECCE VOLLEY – GIOKIDS VIRTUS POTENZA 3-0 (25-15, 25-17, 28-26)

Coppa Puglia D Maschile

08/04/23 11:00 – Semifinali

NVP & Mater – AGRUSTI INGROSSO ALBEROBELLO 3-1 (20-25, 25-17, 25-20, 25-16)

ASD NOHA VOLLEY & SPORT – NEW VOLLEY SANTERAMO 0-3 (19-25, 22-25, 23-25)

SAB 08/04/2023 17:00 – Finale (Palazzetto dello Sport – MONOPOLI – (BA)

NVP & Mater – NEW VOLLEY RAF SANTERAMO 3-1 (25-22, 25-23, 18-25, 25-23)