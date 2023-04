Incontro con Ammiraglio Leone, Comandante regionale Capitanerie di Porto, Pagliaro: “Massima attenzione a legge fermo pesca ricci di mare”

“L’amore comune per il mare e la sua tutela sono stati al centro dell’incontro che ho avuto questa mattina con il Comandante regionale delle Capitanerie di Porto, l’ammiraglio Vincenzo Leone”.

“È stato un dialogo molto proficuo, in cui abbiamo affrontato temi cruciali per il Salento e per la Puglia. Al centro, ovviamente, la difesa dei nostri mari e delle nostre coste, e la mia legge sul fermo pesca dei ricci di mare.

Abbiamo toccato anche il tasto dolente dei mega parchi eolici che rischiano di deturpare le nostre coste, e della mia mozione alla Giunta regionale perché si impegni ad incentivare la sostituzione delle cassette in polistirolo del mercato ittico, causa di grave inquinamento dei nostri mari. Gli uomini della Guardia costiera ne sono le sentinelle, e a loro affidiamo il compito prezioso di proteggere un patrimonio di bellezza che rappresenta la nostra identità ed anche una delle principali risorse della nostra economia.

All’ammiraglio Leone ho chiesto un surplus di impegno da parte delle Capitanerie per controlli rigorosi ed intensificati nei confronti di eventuali razziatori irrispettosi della legge; mi ha assicurato che le Capitanerie sono già operative in tal senso e non lesineranno impegno per far rispettare le regole a tutela del mare e delle coste.

L’incontro di oggi pone le basi per una interlocuzione fitta ed efficace su tutte le iniziative istituzionali e le leggi regionali volte a favorire la cultura del mare e la sua difesa”.

