Boemondo d’Altavilla, dal Principato di Taranto al Principato di Antiochia (1a Parte)

I Normanni in Puglia

Roberto il Guiscardo, era il sesto dei dodici figli di Tancredi de Hauteville. Il suo arrivo in Italia avvenne nel 1046, quando i suoi fratelli erano già riusciti ad insediarsi stabilmente ed a possedere importanti feudi. A Roberto venne comunque concesso un piccolo castello in Calabria, regione ancora soggetta al dominio bizantino. Nel 1053, durante la vittoriosa Battaglia di Civitate contro le armate di Bisanzio, il Guiscardo dette prova delle sue doti militari e guerriere, guadagnandosi il titolo di Conte di Puglia e due anni più tardi, durante il Sinodo di Melfi, veniva elevato al titolo di Duca di Puglia e Calabria. Aveva sposato in prime nozze, nel 1050, la consanguinea Alberada di Buonalbergo, dalla quale era nato un figlio: Boemondo, battezzato però col nome di Marco, successivamente, con l’annullamento di tale matrimonio, impalmava Sichelgaita, sorella del Principe di Salerno Gisulfo. Da queste nozze veniva Ruggero detto Borsa.

Strappata la città di Bari al dominio dei Bizantini ed elevatala a capitale del ducato, riesce a far sposare una sua figlia, di nome Olimpia, con l’erede al trono di Costantinopoli. Il colpo di mano che estromise il consuocero dal trono, avvenuto nel 1078, dette a Roberto l’occasione per intraprendere una spedizione in Oriente, mirante all’acquisizione di terre in favore del suo primogenito Boemondo. Tuttavia la sua manovra di avvicinamento a Costantinopoli fu, interrotta dalla necessità di rientrare in Italia per liberare il papa, Gregorio VII, minacciato dalle truppe imperiali di Enrico IV. Riuscito nell’impresa, nonostante l’età avanzata ritentò nuovamente la spedizione ma durante il viaggio contrasse una grave malattia che lo portò alla morte a Cefalonia. Il Ducato di Puglia e Calabria andò al secondogenito Ruggero, mentre a Boemondo, che lo seguiva nell’impresa, furono assegnate alcune terre in Oriente che, nel frattempo, erano state strappate ai Bizantini.

Guerre fra fratelli

Nel 1088, insoddisfatto della spartizione, Boemondo tenta di impossessarsi del Ducato di Puglia e Calabria. Lasciata la Grecia, si imbarca alla volta di Otranto dove, una volta giunto, saccheggia e devasta le zone limitrofe alla città. Il Conte di Lecce Goffredo, schieratosi dalla parte di Ruggero, gli manda contro un armata, agli ordini dei suoi fratelli Accardo e Reginaldo. Nei pressi di Otranto avviene il violento scontro fra i due eserciti, ma è Boemondo ad avere la meglio conquistando la città. In seguito muove verso nord, nell’intento di impossessarsi di Lecce, per punire il conte, ma le difese impostate da Goffredo rendono vano ogni assalto. Così abbandona la città e punta su Ostuni, che viene conquistata, quindi muove su Egnazia radendola al suolo. L’intervento di Papa Urbano II, eletto proprio quell’anno, riesce a riappacificare i due fratelli, proponendo una spartizione più equa: a Boemondo vanno le terre da lui occupate, in particolare Oria, Otranto, Gallipoli, alcuni centri sino a Siponto, oltre a Maida e Cosenza successivamente scambiate con Bari. Da tali domini prende origine il Principato di Taranto. A Ruggero, invece, tocca la rimanente parte, ma la contesa non è ancora conclusa, infatti, alla notizia della morte del fratello, poi rivelatasi falsa, Boemondo invade nuovamente le terre di Ruggero, togliendo l’assedio che portava contro Amalfi, città in mano ai Longobardi. Anche in questo caso è l’intervento del pontefice a scongiurare una nuova guerra fra i fratelli, con la proclamazione della Prima Crociata in Terra Santa che suscita le cupidigie di tanti valenti guerrieri, fra cui Boemondo, desiderosi di conquistare nuovi domini.

Link Sponsorizzato

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Attualmente collabora con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016) per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio.