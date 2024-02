Aeroporto Salento, Pagliaro: “Vasile eviti toni trionfalistici per ripristino volo cancellato e si impegni per nuove tratte e servizi di qualità”

SALENTO – “Contenti di sapere che ITA Airways ha deciso di ripristinare il terzo volo giornaliero tra Brindisi e Milano Linate per la stagione estiva; parliamo quindi del volo in partenza da Brindisi alle 6.25, che sarà di nuovo operativo dal 2 aprile”. Lo dichiara in una nota Paolo Pagliaro, consigliere regionale, capogruppo La Puglia domani.

“Le nostre richieste sono state accolte, ma mi auguro che il volo sia mantenuto non solo per la stagione estiva ma permanentemente, perché come ho già detto in precedenza è importantissimo per l’intero Salento.

Il nostro incessante impegno non è scetticismo, come qualcuno ha avuto modo di affermare, ma un dato di fatto che testimonia la scarsa attenzione verso lo scalo brindisino che rispetto a quello barese è spesso penalizzato.

Mettendo da parte ogni forma di polemica, chiediamo ad Aeroporti di Puglia e al il suo presidente di evitare toni trionfalistici per un volo ripristinato e di rispondere con i fatti ad ogni nostra richiesta fatta in Commissione Trasporti del Consiglio regionale a gennaio, nell’audizione più volte rimandata, dove oltre a Vasile era presente il responsabile International & Industry Affairs di ITA, Giorgio Garbeglio. Chiediamo che sia assicurato al Salento lo stesso trattamento dell’Aeroporto di Bari, per assicurare nuovi voli e servizi di qualità all’intero territorio salentino”