Lecce, Congedo: “Grazie a Pagliaro per suo passo a lato per battere la sinistra”

“Voglio ringraziare Paolo Pagliaro, capogruppo in consiglio regionale di ‘La Puglia domani’ e leader del Movimento Regione Salento, per l’atto di grande generosità e responsabilità che ha deciso di compiere, facendo un passo a lato rispetto alla propria candidatura a sindaco per il centrodestra. Questo permetterà alla coalizione di farne uno grande in avanti. Il suo apprezzabile gesto, infatti, porrà certamente fine allo stallo che si era creato, sbloccando la situazione e consentendo al centrodestra di individuare nelle prossime ore il candidato sindaco che guidi la coalizione alla vittoria. È ora di offrire ai leccesi la giusta alternativa al malgoverno della sinistra”. Lo dice Saverio Congedo, coordinatore provinciale e deputato leccese di Fratelli d’Italia.

