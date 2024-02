Sostenibilità ed eccellenza enologica

La Puglia, con la sua ricca tradizione enoica, sta vivendo una trasformazione significativa negli ultimi decenni. Grazie all’approccio sempre più innovativo dei viticoltori e all’implementazione di moderni sistemi di gestione, la regione si sta pian piano scrollando di dosso alcuni pregiudizi sulla qualità della produzione.

In questo contesto, l’adozione di regimi di qualità svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia e nell’elevazione della reputazione del vino pugliese. Di recente introduzione è, per esempio, la certificazione di Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata, che mira a ridurre l’impatto ambientale e a garantire la salubrità del prodotto finale. Questa certificazione, promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, attesta che i prodotti sono ottenuti con rigorose tecniche di produzione integrata e garantisce ai consumatori che l’azienda presta un’attenzione particolare alla qualità e alla sostenibilità ambientale, dando loro la certezza di acquistare un prodotto buono, sano e con un impatto ambientale ridotto al minimo. La certificazione SQNPI, identificata dal simbolo dell’ape, infatti, si basa sui principi di produzione sostenibile, che promuovono la riduzione dell’uso di prodotti chimici, il rispetto dell’ambiente e del paesaggio circostante, una gestione sostenibile delle risorse naturali.

Una delle prime cantine pugliesi ad aver aderito a questo marchio di qualità sostenibile è stata la cantina Conti Zecca, dimostrando un impegno tangibile verso la sostenibilità ambientale. Prima di arrivare al consumatore finale, è importante che le strategie adottate siano ben comprese innanzitutto da chi il vino lo distribuisce e lo promuove, ossia buyer, ristoratori ed enotecari. In quest’ottica sono organizzate regolarmente delle attività per conoscere direttamente sul campo o dalla viva voce dei referenti aziendali come la cantina mette in pratiche le procedure di sostenibilità in vigna e in cantina. Gli incoming rivolti agli importatori, per esempio, consentono di far conoscere i luoghi in cui nasce il vino ma diventano anche strumento di marketing territoriale, perché permettono di far conoscere il territorio circostante. Per gli attori locali nel settore enogastronomico, invece, workshop e degustazioni mirate rappresentano un’opportunità per approfondire la conoscenza del territorio e scoprire aspetti meno noti.

Il Sistema di Qualità di Produzione Integrata non solo contribuisce a preservare l’ambiente, la biodiversità e la cultura locale ma favorisce anche la competitività sui mercati nazionali e internazionali, consolidando la posizione della Puglia come protagonista nel mondo del vino.