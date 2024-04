Le pagelle dei giallorossi in Sassuolo – Lecce: Dorgu quasi esagerato, Gendrey ovunque, Gotti merita il voto più alto

Falcone; 6,5 sufficienza per il portiere data la scarsa presenza di pericoli in area. Il nostro portierone si gode lo spettacolo per buona parte del match

Gendrey; 7 segna all’undicesimo di testa aprendo la partita, combatte e si sfianca. Grande qualità ed impegno oggi

Baschirotto, 7 difende e chiude tutti gli spazi

Pongracic, 7 la difesa del Lecce è in forma a Reggio Emilia e lui imposta anche azioni da gol

Gallo; 7 uomo assist sul 2-0 e pendolino sulla sua fascia

Oudin, 7 piede delicato fa il suo nell’economia dell’esterno di centro campo

Rafia, 6,5. viene sostituito al 55′ ma nel primo tempo si rende utile nell’area di centro campo

Blin, 7 contiene, difende e propone dalla sua posizione arretrata

Dorgu; 8 dribbla e segna dimostra di trovarsi in una situazione favorevolissima nel suo nuovo ruolo, dal giorno in cui in panchina siede mister Gotti

Piccoli, 7,5 partita superlativa e rischia di segnare anche una doppietta. Porta a spasso la difesa e marca il 3-0

Krstovic, 7, non segna, ma prestazione estremamente generosa con un assist determinante

Gonzalez 6,5, entra bene e vuole addirittura la conclusione personale

Pierotti 6,5, altruista ed intelligente si rende sempre utile

Venuti S.V.

Gotti 8,5