Bellanova: Conte e Calenda sono stampelle di Emiliano

“Giuseppe Conte e Carlo Calenda si sono dimostrati delle perfette stampelle del sistema Emiliano. Un sistema attorno al quale nella regione Puglia ogni cosa sembra risolversi in questioni di potere. Avremmo potuto mettervi fine, ma ormai soffia sempre più forte il tanfo insopportabile del trasformismo, della cattiva politica, dell’incoerenza. E così , puntuale, nel momento del bisogno, alla prova del voto di fiducia, non è mancato al Governatore l’aiutino dei consiglieri di Azione, del M5S, del Partito Democratico.

Tutti impegnati in una corsa a nascondere la polvere sotto il tappeto. Ma la polvere è ormai tanta e il tappeto non basta più . C’è solo una strada da percorrere: porre fine al sistema Emiliano. Per il bene della Puglia e per il futuro dei pugliesi”. Lo dice in una nota la dirigente di Italia Viva Teresa Bellanova, candidata alle europee con la lista Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Sud.